Кожен день робить нас на крок ближчими до перемоги. Про основні події 95-го дня війни читайте у матеріалі 24 каналу.

Зауважте Окупанти хочуть підлатати флот "потопельниками" та дістають свій катер "Раптор"

06:32 За даними американського Інституту вивчення війни, тактичний успіх у Сєвєродонецьку не несе Росії вигоди, а потрібен для того, щоб показати бодай якусь "перемогу" та заявити про повний контроль над Луганщиною.

06:31 У Харківській ОВА повідомили, що за минулу добу російські окупанти поранили 6 мирних мешканців області.

06:30 За даними видання Welt am Sonntag, Німеччина за 9 тижнів майже не поставила Україні зброї, хоч обіцяла.

05:56 Російський гауляйтер Кирило Стремоусов заявив, що поки "референдум" на Херсонщині не будуть проводити. Мовляв, приєднувати окупований регіон до Росії тепер уже хочуть наступного року.

05:48 За даними оперативного командування "Південь", для того, аби підлатати свій флот, російські окупанти вирішили дістати з дна катер "Раптор", який успішно потопили українські військові.

05:37 За даними Bloomberg, ЄС може відтермінувати обмеження на імпорт нафти трубою "Дружба" на догоду Угорщині.

04:35 Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти розпочали перше навантаження металопрокату з Маріупольського порту.

04:30 Народний депутат Федір Веніславський заявив, що у росіян зараз немає ні сил, ні засобів для нового наступу на Київ. Однак навіть якщо окупанти спробують знову йти на столицю, у них успіху не буде – командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський, який командував обороною Києва, побудував сильну лінію оборони і навіть якщо гіпотетично уявити, що за декілька тижнів ворог захоче наступати на Київ, то він точно не зможе просунутись навіть на відстань, яка потрібна для артилерії.

03:30 Українських біженців у Болгарії почали переселяти з 3 готелів на узбережжі Чорного моря через початок туристичного сезону до альтернативних місць проживання. Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що наших громадян не виселили на вулицю, вони далі можуть жити безкоштовно у гуртожитках та волонтерських центрах.

02:46 Стало відомо про обстріл Мерефи на Харківщині, який окупанти здійснили учора. Двома ракетами з Бєлгорода окупанти знищили електростанцію з сонячними батареями.

02:03 За даними розслідування The Observer, на яхтах, які належать підсанкційним росіянам, почали вимикати систему ідентифікації, щоб уникнути арешту.

02:01 Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що Росія втратила близько 35 – 37 тисяч солдатів від початку повномасштабного вторгнення і це без "мобілізованих" з квазіреспублік на Донбасі. Нагадаємо, що за даними Генштабу, кількість ліквідованих окупантів становить близько 30 тисяч.

01:54 В Угрупованні об'єднаних сил повідомили про те, що 28 травня російські окупанти обстріляли 40 населених пунктів на Донеччині, застосовуючи різноманітне озброєння. Унаслідок обстрілів зруйновано 15 цивільних будівель – 14 будинків мирних мешканців та коксохімічний завод. На жаль, 3 людей загинули.

00:52 Міський голова Дергачів В'ячеслав Задоренко повідомив, що 28 травня російські окупанти завдали потужних ударів керованими крилатими ракетами по місту, ймовірно "Іскандерами". Крім того, росіяни гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню та іншої техніки.

00:21 Радник голови Офісу Президента і член переговорної групи Михайло Подоляк заявив, що продовження перемови з Росією можливе лише за умови, що країна-агресорка відмовиться від лицемірства, залишить Південь України та виведе свої війська.

00:09 Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі литовського марафону на підтримку України заявив, що запеклі бої тривають на підступах до Сєвєродонецька. Однак саме місто досі залишається під контролем України.