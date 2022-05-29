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Оккупанты хотят подлатать флот "утопленниками" и достают свой катер "Раптор"

06:32 По данным американского Института изучения войны, тактический успех в Северодонецке не несет России выгоды, а необходим для того, чтобы показать хоть какую-то "победу" и заявить о полном контроле над Луганщиной.

06:31 В Харьковской ОВА сообщили, что за минувшие сутки российские кафиры ранили 6 мирных жителей области.

06:30 По данным издания Welt am Sonntag, Германия за 9 недель почти не поставила Украине оружие, хотя обещала.

05:56 Российский гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил, что пока "референдум" в Херсонской области не будут проводить. Мол, присоединять оккупированный регион к России теперь уже хотят в следующем году.

05:48 По данным оперативного командования "Юг", для того чтобы подлатать свой флот, российские кафиры решили достать со дна катер "Раптор", который успешно потопили украинские военные.

05:37 По данным Bloomberg, ЕС может отсрочить ограничения на импорт нефти по трубе "Дружба" в угоду Венгрии.

04:35 Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что кафиры начали первую нагрузку металлопроката из Мариупольского порта.

04:30 Народный депутат Федор Вениславский заявил, что у россиян сейчас нет ни сил, ни средств нового наступления на Киев. Однако даже если кафиры попытаются снова идти на столицу, у них успеха не будет – командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский, командовавший обороной Киева, построил сильную линию обороны и даже если гипотетически представить, что через несколько недель враг захочет наступать на Киев, то он точно не сможет продвинуться даже на расстояние, которое нужно для артиллерии.

03:30 Украинских беженцев в Болгарии начали переселять из 3 отелей на побережье Черного моря из-за начала туристического сезона в альтернативные места проживания. Представитель МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что наших граждан не выселили на улицу, они дальше могут жить бесплатно в общежитиях и волонтерских центрах.

02:46 Стало известно об обстреле Мерефы в Харьковской области, который оккупанты совершили вчера. Двумя ракетами из Белгорода кафиры уничтожили электростанцию с солнечными батареями.

02:03 По данным расследования The Observer, на яхтах, принадлежащих подсанкционным россиянам, начали выключать систему идентификации, чтобы избежать ареста.

02:01 Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что Россия потеряла около 35 - 37 тысяч солдат с начала полномасштабного вторжения и это без "мобилизованных" из квазиреспублик на Донбассе. Напомним, что по данным Генштаба, количество ликвидированных кафиров составляет около 30 тысяч.

01:54 В Группировке объединенных сил сообщили о том, что 28 мая российские кафиры обстреляли 40 населенных пунктов в Донецкой области, применяя разнообразное вооружение. В результате обстрелов разрушены 15 гражданских зданий – 14 домов мирных жителей и коксохимический завод. К сожалению, 3 человека погибли.

00:52 Городской голова Дергачев Вячеслав Задоренко сообщил, что 28 мая российские кафиры нанесли мощные удары управляемыми крылатыми ракетами по городу, вероятно "Искандерами". Кроме того, россияне били из артиллерии, реактивных систем залпового огня и другой техники.

00:21 Советник главы Офиса Президента и член переговорной группы Михаил Подоляк заявил, что продолжение переговора с Россией возможно только при условии, что страна-агрессорка откажется от лицемерия, покинет Юг Украины и выведет свои войска.

00:09 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире литовского марафона в поддержку Украины заявил, что ожесточенные бои продолжаются на подступах к Северодонецку. Однако сам город до сих пор остается под контролем Украины.