Видео, на которых более 50 единиц техники, было опубликовано в белорусских соцсетях. Кадры были сняты на железнодорожных станциях "Коробчицы" и "Свислочь".

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Какую технику опрокидывают по железной дороге:

37 БМП,

5 ЗРК "Оса",

2 "Уралы",

БРДМ-2,

БТС-4,

2 основания для ЗРК "Оса" под тентом.

Вся эта техника принадлежит вооруженным силам Беларуси, а на многих машинах есть опознавательный знак – красный квадрат.

Большинство из этой техники в мае было в Хойниках.

Большинство из этой техники с 7 мая было в городе Хойники, что в Гомельской области. Ранее белорусские военные использовали ее для прикрытия границы с Украиной в Гомельской области.

Еще часть находилась на западе Беларуси – у границы с Польшей, теперь ее тоже опрокидывают в направлении Бреста.

Смотрите видео как перевозят военную технику в Беларуси / Видео "Белорусские Гаюн"

Армия Белоруссии получила вооружение из России

Ранее в украинском Генштабе рассказали, что Россия передала белорусской армии современное вооружение и технику. Современные образцы будут использоваться для отдельных подразделений белорусской армии.

При этом в Генштабе отметили , что белорусы сами сняли с хранения танки и БМП. Предполагают, что они могут быть переданы российской армии для пополнения потерь.

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Военная активность в Беларуси: последние новости

В конце мая Беларусь анонсировала военные учения у украинской границы. Эксперты говорят – это для того, чтобы держать максимальное количество украинских войск на северных направлениях.

Плановые учения будут проходить с 22 июня по 1 июля в Гомельской области.

Также до 4 июня в Беларуси проходят мероприятия по проверке боевой готовности.

Ранее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко принял решение о создании оперативного командования на юге – у границы с Украиной. Мол, белорусские военные должны отработать меры по защите своих территорий.

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