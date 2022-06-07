Інформацію про зміни повідомили у Міністерстві оборони Білорусі. Там також додали, що заняття із бойової готовності проводяться після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки.
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Заходи із підготовки війська Білорусі проводяться відповідно до "плану підготовки Збройних Сил за призначенням у 2021/2022 навчальному році".
Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу тренувань з усіма категоріями військовослужбовців: підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями, органами військового управління.
Мета таких зборів – організоване виконання заходів із переведення з мирного на воєнний час,
– зазначають у міноборони Білорусі.
Важливі новини про маневри білоруської армії – останнє
За даними Генштабу ЗСУ, у Білорусі вздовж кордону з Україною присутні окремі підрозділи збройних сил Росії. Вони мають на озброєнні оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", зенітно-гарматні комплекси "Панцир-С1", зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.
- Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська розповіла, що війська країни нібито отримали наказ наступати на Україну. Однак вищий офіцерський ешелон вирішив його не виконувати.
- Очевидці помітили колону білоруської техніки поблизу кордону з Волинською областю.
- Основні зусилля збройних сил Білорусі зосереджені на посиленні заходів щодо охорони державного кордону. Водночас у країні мінують лісові дороги, об'їзні шляхи та мости у прикордонних з Україною районах.
- У Білорусі перекидають військову техніку з Гродно ближче до кордону з Україною – у Брестську область. Зокрема, залізницею перевозять десятки БМП та зенітних ракетних комплексів.
- Білорусь стала країною-учасницею нападу на нашу державу. Звідти пішли ворожі війська, а з їхніх полігонів Україну обстрілювали. Лукашенко не ввів свої війська проти ЗСУ, але така загроза залишається. Це підтверджує і наш Генштаб.
- Водночас білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська розповіла, що війська країни буцімто отримали наказ наступати на Україну. Однак вищий офіцерський ешелон вирішив його не виконувати.
- 16 травня стало відомо, що Білорусь розгорнула біля українських кордонів свої сили спеціальних операцій, а також артилерію та ракети на полігонах на заході країни.
- З 22 червня по 1 липня у Гомельській області відбудуться планові навчання з військкоматами. З 28 червня по 16 липня збори військовозобов'язаних, які призначені до "територіальних військ", заплановані у Жлобинському районі.
- У Пентагоні впевнені, що збройні сили Білорусі не мають намір брати участь у повномасштабній війні в Україні.
Експерти переконують, що єдиний варіант, за якого Лукашенко може ризикнути напасти – це якщо нашої армії не буде біля кордону і він буде вільним. Але такого не варто очікувати, адже ЗСУ охороняють кордон.
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