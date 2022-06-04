Наразі Олександр Лукашенко боїться нападати на Україну, попри те, що відкрито підтримує очільника Росії Володимира Путіна та його режим. Однак є умова, за якої Білорусь може приєднатися до повномасштабної війни – про це ексклюзивно сайту 24 каналу розповіли експерти.

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За яких умов Лукашенко може напасти на Україну

Дмитро Сінченко, голова ГО "Асоціація Політичних Наук", нагадав, що Лукашенко не ввів свою армію в Україну тоді, коли був впевнений в перемозі Росії, коли це було найбільше потрібно Путіну, щоб розірвати логічний маршрут постачання зброї й відволікти українські сили на ще один напрямок. Тому навряд чи варто очікувати цього тепер. Проте всі ці маневри на українсько-білоруському кордоні змушують Україну тримати там резерви.

Єдиний варіант, за якого Лукашенко може ризикнути напасти – це якщо нашої армії там не буде і кордон буде вільним. Але це навряд чи варто очікувати,

– спрогнозував Сінченко.

Загроза вторгнення Білорусі до України все ще залишається / Фото Getty Images

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Навчання – вимушений крок

Євген Савісько, експерт громадського руху "Всі разом!", зауважив, що військові навчання в Білорусі – вимушений крок Лукашенка, бо він максимально не хоче вв'язуватися у цю війну, але також не хоче й відмовити Путіну. Поки що самопроголошений президент Білорусі таким чином намагається бути зручним для російського диктатора та хоче залякати ЗСУ та мирне населення України.

Доки в російської армії немає суттєвих успіхів, то армія Білорусі в справжній наступ навряд чи піде. Але якщо армія російських окупантів зможе суттєво наблизитись до Києва, то тоді може статися всяке,

– зазначив Савісько.

Поки що Лукашенко не готовий виконувати всі забаганки Путіна / Фото Getty Images

Радник Офісу президента Олексій Арестович нещодавно також говорив, що загроза вторгнення Білорусі залишається, хоча вона й не надто висока. Але це може статися за певних умов – наприклад, окупанти здобудуть контроль на Сході України й ще збережуть сили для подальшого наступу, то це буде одним із "аргументів шантажу" щодо білорусів, аби ті відкрито вступили у війну.

Що відбувається в Білорусі: основне

Білорусь стала країною-учасницею нападу на нашу державу. Звідти пішли ворожі війська, а з їхніх полігонів Україну обстрілювали. Доволі довго були припущення, що Лукашенко введе свою армію на нашу територію. Цього не сталось, але загроза звідти залишається. Це підтверджує і наш Генштаб. Також можуть бути й ракетно-бомбові удари.

16 травня стало відомо, що Білорусь розгорнула біля українських кордонів свої сили спеціальних операцій, а також артилерію та ракети на полігонах на заході країни. У британській розвідці відзначають, що наявність білоруської армії біля кордонів не дає змогу українським військовим повноцінно розгорнути свої сили для підтримки оборони Донбасу. Інформацію про таку активність біля кордонів також підтвердив наш Генштаб.

До 4 червня триватиме перевірка бойової готовності білоруської армії. Армія Лукашенка нібито відпрацьовує захист своїх територій, але від кого посіпаки окупантів збираються їх захищати – наразі невідомо.

З 22 червня по 1 липня у Гомельській області відбудуться планові навчання з військкоматами.

З 28 червня по 16 липня збори військовозобов'язаних, які призначені до "територіальних військ", відбудуться у Жлобинському районі.

У Пентагоні впевнені, що збройні сили Білорусі не мають намір брати участь у повномасштабній війні в Україні.

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