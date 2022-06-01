Тау інформацію поширив безпосередньо генерал-майор ЗС Білорусі Віктор Гулєвіч. За його словами,підрозділи сил негайного реагування завершили виконання завдань на операційних напрямках.

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В рамках цього етапу військовослужбовці підрозділів відпрацьовують навантаження техніки, перекидання своїм ходом, перевезення на залізничному транспорті, розміщення у нових районах, взяття під охорону об'єктів, виконання завдань контр-диверсійної діяльності,

– йдеться у повідомленні білоруського Генштабу.

Як стверджує Гулєвіч, виконання заходів третього етапу дозволить "підвищити рівень підготовки командирів та особового складу підрозділів до виконання завдань на незнайомій місцевості", а також за словами генерала країни співучасниці агресії проти України, "сприятиме підвищенню військової безпеки Республіки Білорусь".

Також у рамках третього етапу перевірки перевіряються можливості транспортної інфраструктури Білорусі щодо забезпечення перекидання підрозділів на великі відстані.