Тау информацию распространил непосредственно генерал-майор ВС Беларуси Виктор Гулевич. По его словам, подразделения сил немедленного реагирования завершили выполнение задач на операционных направлениях.

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В рамках этого этапа военнослужащие подразделений отрабатывают погрузку техники, переброску своим ходом, перевозку на железнодорожном транспорте, размещение в новых районах, взятие под охрану объектов, выполнение задач контр-диверсионной деятельности,

– говорится в сообщении белорусского Генштаба.

Как утверждает Гулевич, выполнение мер третьего этапа позволит "повысить уровень подготовки командиров и личного состава подразделений к выполнению задач на незнакомой местности", а также, по словам генерала страны, соучастницы агрессии против Украины, "будет способствовать повышению военной безопасности Республики Беларусь".

Также в рамках третьего этапа проверки проверяются возможности транспортной инфраструктуры Беларуси по обеспечению опрокидывания подразделений на большие расстояния.