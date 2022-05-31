Оборона на белорусском направлении

Сможет ли Украина держать оборону на этом направлении – зависит от многих факторов. В частности, и от нашей армии. Об этом рассказал Алексей Данилов, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

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Он еще раз подчеркнул, что даже с 24 февраля никто не верил, что украинские защитники будут так искусно держать оборону, однако мы это продолжаем делать и сейчас. Более того, Вооруженные Силы Украины освободили от захватчиков Киевскую, Сумскую, Черниговскую области.

Секретарь СНБО добавил, что еще перед полномасштабной войной было много совещаний у президента с военными. На вопрос Владимира Зеленского, сможем ли мы удержаться, генерал Залужный ответил довольно ясно, что только бой это может показать.

Так же отвечая на ваш вопрос, я могу сказать: только бой может показать подготовку наших Вооруженных Сил,

– заверил Данилов.

Вместе с тем, как он добавил, украинские власти вполне понимают, что сейчас происходит на территории Беларуси.

"Мы следим за заявлениями, которые делает Лукашенко, мы отдаем себе отчет в угрозе, которая может существовать с этой стороны. К сожалению, там, кроме этого решения, уже расположены российские "Искандеры", и уровень угрозы с той стороны нам понятен", – добавил Данилов. .

Отметим, что речь идет о том, что россияне разместили в Беларуси оперативно-тактическое ракетное оружие – "Искандеры" – в 50 километрах от границы Украины.

Напомним! До 4 июня продлится проверка боевой готовности белорусской армии. Армия Лукашенко якобы отрабатывает защиту своих территорий, но от кого муртады кафиров собираются их защищать – пока неизвестно.

Возможно ли наступление со стороны Беларуси

Угроза ракетных и артиллерийских обстрелов Украины остается высокой. Белорусы уже согнали необходимые силы для таких атак к границе с Украиной. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Сами белорусские солдаты не слишком готовы идти на войну против Украины и умирать за воплощение больных фантазий России. Стало известно, что в частях не проводится никакой агитации, а захоронения тех военных, подписавших контракты с российскими ПИК, окончательно убили желание белорусов куда-то ехать.

Вместе с тем, за два дня до 24 февраля представители режима Лукашенко уверяли наших чиновников, что с территории их страны вторжения не будет.

Также об этой ситуации высказывался советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он сказал, что Украина контролирует ситуацию на границе с Белоруссией.

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