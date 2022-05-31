Лукашенко, танцующий под дудку Путина, боится идти в наступление против Украины, ведь понимает, что миф о его армии быстро разобьется о жестокой реальности. Впрочем, страх не мешает ему на ровном месте придумывать всякие "победы".

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"Спецоперация без шума и выстрелов"

Самопровозглашенный белорусский диктатор заявил, что в Украине начали брать белорусов в плен. По его словам, на нашей территории задержали более сотни граждан Беларуси, а также многие грузовики. Он решил помахать кулаками, мол, сразу угрожал Украине "проведением спецоперации по освобождению белорусов".

Теперь он собрал своих КГБ-шников и раздавал им награды за то, что они "провели такую спецоперацию". На этом полет фантазии Лукашенко не завершился – он заявил, что "задержанным белорусам" удалось уволить без выстрелов и шума.

Кроме того, он заявил, что домой вернулись не все, потому что украинцы якобы убили двух белорусов.

На мой взгляд, в Украине так и никто не разобрался, как это произошло. Вы вернули людей в свои семьи. Очень благородное дело для военного человека – без шума, без выстрелов вернуть десятки людей домой. А с теми, кто убил наших людей, мы разберемся,

– рассказал Лукашенко о "спецоперации".

Поскольку Лукашенко уже вряд ли помогут даже ведущие специалисты по психиатрии, не остается ничего другого, как просто фиксировать его слова и демонстрировать их в качестве примера того, какие ужасы творятся с мозгом диктаторов.

Единственный шанс для белорусов умереть в Украине – стать на сторону врага и воевать против нашего государства. Несколько белорусских солдат решили поиграть с судьбой и подписать контракт с российскими ПВК, но после их похорон желающих заглянуть за занавес смерти в рядах белорусской армии почти не осталось.

Ситуация в Беларуси: последние новости

Белорусы объявили о новых военных учениях вблизи границы с Украиной. Они будто бы собираются проверять боевую готовность армии и мобилизованных.

Наступать на Украину белорусы боятся, поэтому все их маневры – это демонстрация выполнения прихотей Путина. Вместе с тем угроза обстрелов Украины с территории Беларуси до сих пор существует.

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