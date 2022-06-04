Александр Лукашенко боится нападать на Украину, несмотря на то, что открыто поддерживает главу России Владимира Путина и его режим. Однако есть условие, при котором Беларусь может присоединиться к полномасштабной войне – об этом эксклюзивно сайту 24 канала рассказали эксперты.

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При каких условиях Лукашенко может напасть на Украину

Дмитрий Синченко, председатель ОО "Ассоциация Политических Наук", напомнил, что Лукашенко не ввел свою армию в Украину тогда, когда был уверен в победе России, когда это было больше всего нужно Путину, чтобы разорвать логический маршрут поставки оружия и отвлечь украинские силы на еще одно направление. Поэтому вряд ли стоит ожидать этого сейчас. Однако все эти маневры на украинско-белорусской границе вынуждают Украину держать там резервы.

Единственный вариант, при котором Лукашенко может рискнуть напасть – это если нашей армии там не будет и граница будет свободной. Но это вряд ли стоит ожидать,

– спрогнозировал Синченко.

Угроза вторжения Беларуси в Украину все еще остается / Фото Getty Images

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Обучение – вынужденный шаг

Евгений Сависько, эксперт общественного движения "Всі разом!", отметил, что военные учения в Беларуси – вынужденный шаг Лукашенко, потому что он максимально не хочет ввязываться в эту войну, но также не хочет и отказать Путину. Пока самопровозглашенный президент Беларуси таким образом пытается быть удобным для российского диктатора и хочет запугать ВСУ и мирное население Украины.

Пока у русской армии нет существенных успехов, то армия Беларуси в настоящее наступление вряд ли уйдет. Но если армия российских оккупантов сможет существенно приблизиться к Киеву, то тогда может произойти всякое,

– отметил Сависько.

Пока Лукашенко не готов выполнять все прихоти Путина / Фото Getty Images

Советник Офиса президента Алексей Арестович недавно также говорил, что угроза вторжения Беларуси остается, хотя и не слишком высока. Но это может произойти при определенных условиях – например, оккупанты получат контроль на Востоке Украины и еще сохранят силы для дальнейшего наступления, это будет одним из "аргументов шантажа" относительно белорусов, чтобы те открыто вступили в войну.

Что происходит в Беларуси: основное

Беларусь стала страной-участницей нападения на наше государство. Оттуда ушли вражеские войска, а с их полигонов Украину обстреливали. Довольно долго было предположение, что Лукашенко введет свою армию на нашу территорию. Этого не произошло, но угроза остается оттуда. Это подтверждает и наш Генштаб. Также могут быть ракетно-бомбовые удары.

16 мая стало известно, что Беларусь развернула у украинских границ свои силы специальных операций, а также артиллерию и ракеты на полигонах на западе страны. В британской разведке отмечают, что наличие белорусской армии у границ не позволяет украинским военным полноценно развернуть свои силы для поддержки обороны Донбасса. Информацию о такой активности у границ также подтвердил наш Генштаб.

До 4 июня продлится проверка боевой готовности белорусской армии. Армия Лукашенко якобы отрабатывает защиту своих территорий, но от кого приспешники оккупантов собираются их защищать – пока неизвестно.

С 22 июня по 1 июля в Гомельской области состоятся плановые учения с военкоматами.

С 28 июня по 16 июля собрание военнообязанных, которое назначено к "территориальным войскам", состоится в Жлобинском районе.

В Пентагоне уверены, что вооруженные силы Беларуси не намерены участвовать в полномасштабной войне в Украине.

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