Белорусская армия не участвует активно в войне против Украины, которую начала Россия. Хотя территория страны использовалась как плацдарм для наступления россиян на Украину – окружения Киева и Чернигова.

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Теперь же Беларусь развернула возле украинских границ свои силы специальных операций, а также артиллерию и ракеты на полигонах на западе страны.

В британской разведке отмечают, что наличие белорусской армии возле границ не позволяет украинским военным полноценно развернуть свои силы для поддержки обороны Донбасса.

Шпагат от Лукашенко

Британские разведчики указывают на то, как самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается выйти из сложившейся ситуации. С одной стороны он понимает свою значительную зависимость от России, но не хочет еще больше подставлять себя под удар. При этом речь идет не только о новых западных санкциях, но и бунте белорусов.

"Президент Беларуси Лукашенко, вероятно, балансирует поддержку российского вторжения с желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинской мести и возможным недовольством белорусских военных", – говорится в сообщении британской разведки.

Участие Беларуси в войне против Украины

Украинская власть готовилась к тому, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину в конце февраля. Но оказалась не готова к тому, что Беларусь будет использована в качестве плацдарма для такого нападения. Именно этим объясняется быстрое наступление оккупантов на Киев и Чернигов.

Но после этого украинские войска сумели отразить наступление врага на украинскую столицу. И россияне после поражения отступали именно через территорию Беларуси. Именно оттуда многие из них отправляли в свои дома награбленное в Украине имущество.

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И с территории Беларуси российские войска перегруппировали и перебросили через территорию России уже на восток Украины.

При этом все это время Россия также использует аэродромы в Беларуси для базирования своей авиации, которая бомбит Украину. Также из Беларуси по Украине запускают ракеты. По подсчетам, за 70 дней войны (по состоянию на 4 мая) по Украине выпустили как минимум 631 ракету именно из Беларуси. Например, 12 мая общее количество российских ракет, запущенных по Украине – более 2100.

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