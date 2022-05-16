Білоруська армія не бере активну участь у війні проти України, яку розпочала Росія. Хоча територія країни використовувалася як плацдарм для наступу росіян на Україну – оточення Києва та Чернігова.

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Тепер же Білорусь розгорнула біля українських кордонів свої сили спеціальних операцій, а також артилерію та ракети на полігонах на заході країни.

В британській розвідці відзначають, що наявність білоруської армії біля кордонів не дає змогу українським військовим повноцінно розгорнути свої сили для підтримки оборони Донбасу.

Шпагат від Лукашенка

Британські розвідники вказують на те, як самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається вийти з цієї ситуації. З однієї сторони він розуміє про свою значну залежність від Росії, але не хоче ще більше підставляти себе під удар. При цьому що мова йде не лише про нові західні санкції, але й бунт білорусів.

"Президент Білорусі Лукашенко, ймовірно, балансує підтримку російського вторгнення з бажанням уникнути прямої військової участі з ризиком західних санкцій, української помсти та можливим невдоволенням білоруськими військовими", – йдеться в повідомленні британської розвідки.

Участь Білорусі у війні проти України

Українська влада готувалася до того, що Росія розпочне повномасштабне вторгнення до України наприкінці лютого. Але виявилася не готова до того, що Білорусь буде використана як плацдарм для такого нападу. Саме цим пояснюється швидкий наступ окупантів до Києва та Чернігова.

Та після цього українські війська зуміли відбити наступ ворога на українську столицю. І росіяни після поразки відступали саме через територію Білорусі. Саме звідти чимало з них відправляли до своїх домівок награбоване в Україні майно.

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І з території Білорусі російські війська перегрупували та перекинули через територію Росії вже на схід України.

При цьому весь цей час Росія також використовує аеродроми в Білорусі для базування своєї авіації, яка бомбардує Україну. Також з Білорусі по Україні запускають ракети. За підрахунками, за 70 днів війни (станом на 4 травня) по Україні випустили як мінімум 631 ракету саме з Білорусі. Для прикладу, 12 травня загальна кількість російських ракет, запущених по Україні – понад 2100.

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