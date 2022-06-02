Впрочем, эксперты уверены, что делается все это только для того, чтобы растянуть силы ВСУ. И несмотря на то, что Беларусь стала плацдармом для российской армии и техники, сам Лукашенко открыто в полномасштабную войну с Украиной вступать не будет. Детальнее – в материале сайта 24 канала.

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Что говорят эксперты

Аналитики уверенно говорят о том, что учения белорусской армии вблизи украинских границ следует расценивать не иначе, как растягивание Вооруженных Сил Украины вдоль границ. Ведь самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко с самого начала полномасштабной войны России с Украиной официально пытается избежать прямого участия в этом.

И настроения среди белорусского населения свидетельствуют, что народ явно не будет поддерживать наступление на Украину. А все это чревато для Лукашенко новыми протестами, чего он серьезно опасается.

Самопровозглашенный руководитель Беларуси понимает, что участие его армии в войне может повлечь за собой массовое недовольство внутри страны и удержать власть уже не удастся.

Белорусские войска растягивают силы ВСУ / Shutterstock

Евгений Сависько, эксперт общественного движения "Все вместе!", отметил, что военные учения в Беларуси – вынужденный шаг Лукашенко. Он не хочет, чтобы его армия погибала за какие-нибудь призрачные идеи кремлевских умников, но и отказать им он не может. Поэтому Лукашенко идет на компромиссный вариант – "учения".

Поэтому часть украинской армии вынуждена прикрывать украинско-белорусскую границу, и соответственно, ослабляются подразделения, воюющие на Востоке и Юге. Пока идет попытка запугать ВСУ и мирное население Украины. Пока у российской армии нет существенных успехов, то армия Беларуси в настоящее наступление вряд ли пойдет. Но если армия российских оккупантов сможет существенно приблизиться к Киеву, то тогда может произойти всякое,

– отметил Сависько.

Лукашенко боится протестов внутри страны / Getty Images

Дмитрий Синченко, глава ОО "Ассоциация Политических Наук", напомнил, что Лукашенко не ввел свою армию в Украину тогда, когда был уверен в победе России. Он этого не сделал и тогда, когда это было больше всего нужно Путину, чтобы разорвать логический маршрут поставки оружия и отвлечь украинские силы на еще одно направление. Он не решился также тогда, когда на него оказывалось наибольшее давление. И не важно, почему это произошло – не смог ли Лукашенко этого сделать, или не захотел – важен сам факт.

Поэтому вряд ли стоит ожидать этого сейчас. Однако все эти маневры на украинско-белорусской границе заставляют Украину держать там резервы военных формирований на случай прорыва, отвлекая их от обороны на Юге и Востоке, и именно это нужно России. Единственный вариант, при котором Лукашенко может рискнуть напасть – это если нашей армии там не будет и граница будет свободной. Но этого вряд ли стоит ожидать,

– спрогнозировал Синченко.

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Прогнозы Минобороны

Замминистра обороны отметила, что мы уже видели, как Россия использовала повод учений для того, чтобы осуществить настоящую эскалацию и вторгнуться на территорию другого государства.

Безусловно, учения – один из способов поддерживать боеспособность войск. Но формально демонстрировать это как учения,

– сообщила Анна Маляр.

Она добавила, что есть угроза и использования территории Беларуси, и нанесения ударов с той территории также остается. Равно как и остается угроза использования Приднестровского региона Молдовы.

Лукашенко пока не готов к официальной войне против Украины / Фото Getty Images

Что происходит в Беларуси: главное

До 4 июня продлится проверка боевой готовности белорусской армии. Армия Лукашенко якобы отрабатывает защиту своих территорий, но от кого приспешник оккупантов собираются их защищать – пока неизвестно.

С 22 июня по 1 июля в Гомельской области состоятся плановые учения с военкоматами.

С 28 июня по 16 июля собрание военнообязанных, которых назначено в "территориальные войска", состоится в Жлобинском районе.

Угроза ракетных и артиллерийских обстрелов Украины остается высокой. Белорусы уже согнали необходимые силы для таких атак к границе с Украиной.

Сами же белорусские солдаты не готовы идти на войну против Украины и умирать здесь из-за больных амбиций своих вождей.

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