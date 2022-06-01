О боевых действиях, мотивации воевать за Украину, Вальхалле, ужасах войны и волонтерах – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал доброволец из Дании Карл Бальдерсон (Интернациональный легион), которого российские СМИ хоронили уже трижды (в одной из версий военный просто пошел с топором на танк) .

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Кто такой Карл Бальдерсон ("Шторм") Доброволец из Дании. До полномасштабной войны в Украине был моряком и предпринимателем. По образованию – медик-спасатель. "Шторм" называет себя настоящим викингом, не боится смерти и считает честью попасть в Вальхаллу. Во время боев на Северном направлении участвовал в освобождении населенных пунктов и помогал в эвакуации гражданских. Сейчас проходит подготовку к выполнению задач на Донбассе. По мнению Карла, каждый российский военный, пришедший на территорию Украины – убийца детей и насильник. Защитник искренне верит, что Украину ждет большое и светлое будущее. Поэтому 24 февраля "Шторм" решил присоединиться к Интернациональному легиону и воевать за независимость Украины.

"Я – немного безумный викинг"

Когда ты понял, что хочешь вступить в Интернациональный легион и воевать за независимость Украины?

Когда 24 февраля началась война в Украине, я все решил для себя и уже через неделю был в Украине.

Расскажи поподробнее о том, как ты попал в легион. Было сложно?

Я был одним из первых, кто присоединился к Интернациональному легиону. Мне повезло, потому что у меня были связи в Украине еще до начала войны, поэтому проблем не было. Мой отряд был создан одним из первых. Легион – это совершенно новое замечательное формирование. Уверен, что все в этом еще убедятся.

Авто бойцов Интернационального легиона / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Какие задачи ты выполняешь сейчас? Какие операции ты выполнял после завершения тренировок?

Сначала мы тренировались, затем участвовали в боевых действиях на северном направлении, в частности, в селе Новая Басань. После того, как мы выгнали россиян назад в Россию, снова много учимся и тренируемся, чтобы отправиться на новые задачи.

Куда ваш отряд могут отправить после учений? На Донбасс?

Не могу сказать точно, хотя надеюсь, что скоро буду на Востоке.

У тебя уже был боевой опыт до приезда в Украину?

Нет, просто я немного сумасшедший викинг. Такова жизнь, я – доброволец. Я такой человек, который хочет здесь остаться, чтобы бороться, как и все мы. Нужно быть немного сумасшедшим.

"Шторм" называет себя безумным викингом / Фото Валентины Полищук, 24 канал

О мотивации и участии в боях

Что мотивирует тебя быть в Украине и выполнять эту работу? Поскольку некоторые иностранные военные уже успели разочароваться.

Для меня все будет просто. Я останусь здесь, пока война не закончится. Даже если она продлится десять лет, я буду здесь десять лет. Я решил это еще до приезда в Украину. Лично для меня возвращаться домой сейчас – не вариант, война продолжается. Это и есть моя мотивация.

"Шторм" и его собрат из Финляндии Марк / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Были ли у тебя истории на этой войне, которые поразили и запомнились?

Да, было несколько. Во время боев в Новой Басани в одном из домов я увидел маленького мальчика, который просто сидел и играл игрушками. В тот момент не мог сдержать слез.

Дети не должны видеть войну в своих домах. Ни в коем случае.

Мальчик из села Новая Басань, который вызвал искренние эмоции у "Шторма" / Фото из Instagram Карла Бальдерсона

Также, когда мы приезжали в освобожденный Ирпень, где накануне шли бои моих побратимов из легиона, было много разрушенных домов. Больно видеть, как россияне выбивали двери частного дома, чтобы обворовать его. Я пообщался с местными гражданскими, которые просто сидели на земле возле своих домов и не могли поверить, что они уже свободны. Это очень сильный опыт, когда лично общаешься с людьми, чувствуешь это.

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Оккупанты всегда оставляли дома со следами своего пребывания там?

Для меня все просто, если ты носишь российскую военную форму, в моих глазах ты убийца детей и педофил. Потому что все, что они делали – это насиловали детей и убивали их.

Никому не желаю увидеть то дерьмо, которое приходилось мне, это просто противно. И меня действительно удивляет, что мир до сих пор так мало помогает Украине. Безусловно, в Украине все должны быть благодарны за поддержку со стороны США и ЕС, но этого недостаточно. Ни в коем случае недостаточно.

О фейковой собственной смерти и мифах российской пропаганды

Некоторые пропагандистские пророссийские медиа писали о твоей смерти в Украине. Что бы ты им ответил?

Я "умирал" уже трижды. Были фейковые новости о том, что я якобы сам пошел с топором в руках на российский танк и тот меня убил.

Это одна из таких историй, но это неправда. Возможно, я бы только спросил, зачем они это делают, хотя мне безразлично. Однажды после такого случая ребята из легиона смотрели на меня, как на призрака из-за "новости о моей смерти". Это, конечно, очень удивительная слава. Также видел, как россияне публиковали в своих телеграм-каналах мой паспорт, фото и писали, что, к сожалению, я до сих пор жив. Это забавно. Пусть говорят себе сколько хотят.

Пророссийские медиа уже трижды писали о якобы смерти "Шторма" / Скриншот из Instagram Карла Бальдерсона

Российская пропаганда часто говорит, что вы как иностранные наемники получаете здесь большие деньги.

Это неправда. Потому что мой отряд и мои побратимы не получаем за это деньги. Мы все покупаем за свой счет. Также нам очень повезло получить финансовую поддержку от многих людей из Украины и из-за рубежа, например, из Эстонии. К примеру, сейчас мы собираем средства, чтобы отремонтировать авто.

"Каждый воин, погибший в боях за Украину – герой"

Есть ли у тебя друзья, погибшие на этой войне? Что ты ощущал в тот момент?

Все солдаты, которые идут на войну, понимают, что война не бывает без потерь, они осознают этот риск. В моей стране это наоброот считается торжеством, это культура воинов в моей религии (скандинавское язычество – 24 канал). Обычно мы устраиваем большой праздник и празднуем жизнь, а не скорбим.

Поэтому для меня каждый кто умирает на этой войне – викинг, погибший в бою, это очень сильный человек, вызывающий восхищение. Было бы эгоистично думать только о себе, когда многие люди страдают от этих орков.

Смерть – это не грустное чувство, это хорошее ощущение, что сейчас кто-то в Вальхалле (в скандинавской мифологии – это место, куда попадают воины, погибшие в бою – 24 канала). По-моему, никому не должно быть грустно из-за смерти этого солдата. Каждый воин, погибший в боях за Украину – герой, чье имя должно быть в памяти навсегда. Этому следует радоваться.

На войне – не время унывать, время гордиться и быть националистами. Люди должны понять, что война не время для слабости. Родственники военных также должны понять, что нужно быть сильными и гордиться, а не скорбить.

Мы, как добровольцы, на своем месте и осознаем все риски. И наши друзья и семья, конечно, знают. Было бы эгоистично думать только о себе, когда многие люди страдают от этих орков.

По мнению "Шторма", не нужно скорбеть по погибшим солдатам – ими нужно гордиться / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"Я останусь здесь": о собственной семье и планах после войны

Твоя семья знает, что ты уехал на войну?

Я уехал ничего не сказав ни семье, ни друзьям. Попросил только одного человека потом сообщить всем, что я уехал. Конечно, это грустно, но они поняли мой выбор. Сейчас они помогают собирать средства и снаряжение для меня и моих собратьев. Это радует меня. Наверное, нужно быть слепым, если ты не хочешь помочь военным, сражающимся против армии россиян.

Семья Бальдерсона была удивлена его решением, однако сейчас она активно помогает ему / Фото Валентины Полищук, 24 канал

О волонтерах

Сейчас в Украине невероятно много волонтеров, многие частные лица помогают нам с военным снаряжением, едой и поиском жилья. На мой взгляд, таких людей нужно ценить сейчас больше всего. И сейчас, и после войны. Они оказывают огромную помощь военным.

Людям в Украине, особенно в Киеве, еще рано расслабляться, они должны помнить, что война еще не закончилась.

Изменилось ли твое отношение к россиянам? Какой месседж ты хотел бы им донести?

Если ты живешь в России и никак не реагируешь на события в Украине, то ты такой же, как российские солдаты, которые приходят в Украину насиловать и убивать. Это мое мнение. Российские солдаты здесь из-за бездействия россиян.

Чем планируешь заняться после окончания войны?

Увидим после войны. Надеюсь, я останусь здесь, куплю дом и женюсь. Не планирую возвращаться домой, только наведаю их. Очень уважаю Украину и уважал до 24 февраля. Но после того, что здесь произошло, конечно, хочу остаться здесь.

Карл Бальдерсон уже набил татуировку, которая всегда будет напоминать ему Украину / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Тебя не пугают трудности? К примеру, дефицит определенных вещей и бюрократия.

Я понимаю, что сейчас такое время, и я понимаю, что власть делает все, что в ее силах, особенно во время войны. Поэтому, я не могу сказать ничего плохого об Украине, ее власти, легионе, ни о ком. Каждый делает все возможное для победы.

Что бы ты пожелал украинцам?

Верьте в будущее. Я встречал слишком много украинцев, сомневающихся в будущем. Я никогда не сомневался. Я верю в великую и мощную Украину в будущем. Люди должны верить в это. Сейчас каждый работает на своем фронте. От мирных людей и волонтеров до полицейских и военных. Каждый делает то, что в его силах.

Карл Бальдерсон призывает украинцев верить в мощное будущее Украины / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Уже через несколько дней "Шторм" и его побратимы из Интернационального легиона отправятся на передовую. Тем не менее, до сих пор не собрали всю необходимую амуницию. Хочешь помочь военным? Оставляем реквизиты для финансовой помощи.

"Благодарим всех украинцев, которые помогают мне и моей команде бороться с нечистью! Мы продолжаем собирать средства на приобретение:

шлемов;

топлива;

медикаментов;

бронежилетов;

ремонт машины;

одежды и обуви".

Реквизиты для переводов:

Biriukova Daria (Бирюкова Дарья)

5375 4141 2397 0476 (Monobank)

Получатель: Бирюкова Дарья Александровна (Biriukova Daria)

IBAN UA703220010000026202328384494

ИНН/ЕГРПОУ 3534104844

Обязательно указывайте назначение платежа!

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