Произошло это во время освобождения от захватчиков села Новая Басань Черниговской области. Оккупанты получили только новые потери.

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Украинские защитники уверяют, что такой бронированный "подарок" значительно усилит возможности нашего подразделения.

"Украинское сафари 2.0" продолжается. Слава Украине!
– говорится в сообщении с находкой.


Новый "трофей" / фото СтратКом ВСУ


ВСУ освобождают от оккупантов Черниговщину/ фото СтратКом ВСУ


Захватили вражеский танк

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