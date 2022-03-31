Произошло это во время освобождения от захватчиков села Новая Басань Черниговской области. Оккупанты получили только новые потери.

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Украинские защитники уверяют, что такой бронированный "подарок" значительно усилит возможности нашего подразделения.

"Украинское сафари 2.0" продолжается. Слава Украине!

– говорится в сообщении с находкой.



Новый "трофей" / фото СтратКом ВСУ



ВСУ освобождают от оккупантов Черниговщину/ фото СтратКом ВСУ



Захватили вражеский танк