Сталося це під час звільнення від загарбників села Нова Басань, що на Чернігівщині. Окупанти отримали лише нові втрати.
Цікаво "Так дико": росіяни та білоруси крадуть популярну фразу "Доброго вечора, ми з України"
Українські оборонці запевняють, що такий броньований "подарунок" значно підсилить можливості нашого підрозділу.
"Українське сафарі 2.0" триває. Слава Україні!,
– мовиться під дописом зі знахідкою.
Новий "трофей" / фото СтратКом ЗСУ
ЗСУ звільняють від окупантів Чернігівщину/ фото СтратКом ЗСУ
Захопили ворожий танк / фото СтратКом ЗСУ