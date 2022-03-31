Сталося це під час звільнення від загарбників села Нова Басань, що на Чернігівщині. Окупанти отримали лише нові втрати.

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"Українське сафарі 2.0" триває. Слава Україні!,

– мовиться під дописом зі знахідкою.



Новий "трофей" / фото СтратКом ЗСУ



ЗСУ звільняють від окупантів Чернігівщину/ фото СтратКом ЗСУ



Захопили ворожий танк​ / фото СтратКом ЗСУ

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