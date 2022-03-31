Однак росіяни ніколи не вміли придумувати щось якісне своє, тож просто нахабно вкрали і створили подібні відео. До них приєдналися й білоруси. Цю нахабність та ницість прокоментували ведучі 24 каналу Ігор та Юрій Гаврищаки у прямому ефірі.

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Росіяни та білоруси крадуть навіть фрази

"Убогі росіяни намагались скосплеїти цю легендарну фразу", – розповів Ігор Гаврищак. Подекуди в Tik-Tok вони намагаються записати "Доброе утро, мы из России"

Це так дико звучить, так по-дурному,

– вважає ведучий.

Росіяни та білоруси вкрали популярну фразу: відео

Чому фраза "Доброго вечора, ми з України" стала популярною

Цей вислів став головним привітанням воєнного часу – з неї щодня починає своє звернення голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та голова Міноборони Олексій Резніков. Бійці ЗСУ записують під неї надихаючі відео, користувачі соцмереж роблять смішні меми, а українські виробники друкують культову фразу на одязі та аксесуарах.

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