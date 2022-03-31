Однако россияне никогда не умели придумывать что-то качественное свое, так что просто нагло украли и создали подобные видео. К ним присоединились и белорусы. Эту наглость и низость прокомментировали ведущие 24 канала Игорь и Юрий Гаврищаки в прямом эфире.

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Русские и белорусы воруют даже фразы

"Убогие россияне пытались скосплеить эту легендарную фразу", – рассказал Игорь Гаврищак. Кое-где в Tik-Tok они пытаются записать "Доброе утро, мы из России"

Это так дико звучит, так глупо,

– считает ведущий.

Россияне и белорусы украли популярную фразу: видео

Почему фраза " Доброго вечора, ми з України " стала популярной

Это выражение стало главным приветствием военного времени – с нее ежедневно начинает свое обращение глава Николаевской ОВА Виталий Ким и глава Минобороны Алексей Резников. Бойцы ВСУ записывают под нее вдохновляющие видео, пользователи соцсетей делают смешные мемы, а украинские производители печатают культовую фразу на одежде и аксессуарах.

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