Вопрос религии во время войны только разделяет людей. Такое мнение высказал журналист 24 канала Артем Овдиенко.

Читайте также Веру никто не будет заставлять менять, – митрополит о законопроекте о запрете РПЦ

"Не позволяйте себя делить"

Он считает, что, не считая "Пашу Мерседеса", в Московском патриархате действительно достойные священнослужители, а прихожане этого патриархата являются нашими согражданами.

По его словам, сейчас делить, кто и в какую церковь или патриархат входит, не ко времени. Это важный вопрос, запрещать МП действительно нужно, но не во время войны.

Не расшатывайте лодку, не позволяйте делить себя во время войны на тех, кто ходит в "правильную" и "неправильную" церковь,

– подчеркнул Овдиенко.

Претензии к Московскому патриархату – после победы, – Овдиенко

Журналист считает, что сейчас следует сплотиться и быть вместе против общего врага. Уже потом, после победы, вспомним Московскому патриархату все претензии, которые есть.

"Мы пытаемся объяснить, что сейчас совсем другая задача, чем делиться по религии", – добавил Овдиенко.

Журналист эмоционально объяснил, почему не нужно делить украинцев: смотрите видео