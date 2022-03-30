Питання релігії під час війни тільки розділяє людей. Таку думку висловив журналіст 24 каналу Артем Овдієнко.

Читайте також Віру ніхто не змушуватиме змінювати, – митрополит про законопроєкт щодо заборони РПЦ

"Не дозволяйте себе ділити"

Він вважає, що, не враховуючи "Пашу Мерседеса", в Московському патріархаті є дійсно гідні священнослужителі, а парафіяни цього патріархату є нашими співгромадянами.

За його словами, зараз ділити, хто і до якої церкви чи патріархату входить, не на часі. Це важливе питання, забороняти МП справді треба, однак не під час війни.

Не розхитуйте човен, не дозволяйте ділити себе під час війни на тих, хто ходить у "правильну" і "неправильну" церкву,

– наголосив Овдієнко.

Претензії до Московського патріархату – після перемоги, – Овдієнко

Журналіст вважає, що зараз варто згуртуватися і бути разом проти спільного ворога. Вже потім, після перемоги, згадаємо Московському патріархату всі претензії, які ми до нього маємо.

"Ми намагаємось пояснити, що зараз зовсім інше завдання, ніж ділитися за релігією", – додав Овдієнко.

Журналіст емоційно пояснив, чому не треба ділити українців: дивіться відео