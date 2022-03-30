Таку думку висловив митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, було б простіше, якби Собор УПЦ МП оголосив про вихід з Московського патріархату.

Тоді не було б розділення серед українських православних людей. А таке розділення може породити тільки небажання вийти з Московського патріархату нашого керівництва УПЦ МП,

– пояснив митрополит.

Священнослужитель каже, що це питання залагоджується швидко. "У нас свого часу було багато агентів комуністичної партії, а тепер вона зникла і на сьогодні нікого немає, хто б за нею сумував. Так само буде і з Московським патріархатом", – вважає він.

Олександр Драбинко каже, що людей не будуть нікуди виселяти, а прописані положення в законопроєкті доволі жорсткі.

Люди залишаться. Віру ніхто не змушує змінювати, просто буде заборонена назва і релігійна організація, яка має центр у Москві. Це адміністративне питання – зняття вивісти і заборона символіки, як це відбулося, наприклад, з комуністичною партією України,

– наголосив він.

Чи піде Митрополит Онуфрій на такий крок? На це питання Драбинко відповів, що це залежить від Єпископату, який може вплинути на рішення Митрополита.

На думку митрополита Переяславського, УПЦ не є церквою окупанта, вона є церквою українського народу, але "в неї на сьогодні трохи інша вивіска і там є частина людей, які підтримують центр у Москві". Але не можна сказати, що всі дотримуються такої ж думки.

Олександр Драбинко каже, що такий закон потрібен, але тут треба правильно вийти з цієї ситуації.

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