Такую информацию сообщил спикер Пентагона Джон Кирби, передает "Укринформ". Он убежден, что Беларусь не примет активного участия в полномасштабном военном вторжении России в Украину.

Читайте также: По меньшей мере 631 ракету запустили из Беларуси по Украине: хронология бомбардировки от журналистов

Пока нет признаков, что Беларусь намерена стать активным участником войны в Украине,

– заявил Кирби.

В то же время представитель Пентагона сказал, что не будет комментировать ход военных учений в Беларуси.

Журналисты издания "Беларускі Гаюн" проанализировали данные и вывели статистку, согласно которой с начала полномасштабного вторжения России с территории Беларуси по Украине запустили по меньшей мере 631 ракету.

Что происходит в Беларуси

Напомним, что недавно министерство обороны Беларуси заявило, что Вооруженные силы Беларуси приступили к проверке сил реагирования. Там отметили, что во время этой проверки подразделениям и воинским частям следует отработать вопросы приведения в боевую готовность, выполнение марша в назначенные районы и выполнение учебно-боевых задач.

Отмечается, что очевидцы заметили движение колонн военной техники по территории Беларуси. Соответствующие фото выложили в сеть 4 мая. В составе колонны было около 25 – 30 единиц техники. Среди них – ракетные установки 5П85 и РЛС для подсветки цели 5Н63 с центром боевого управления. Они двигались в сторону Украины и Литвы.

В разведке Министерства обороны Великобритании считают, что Россия, вероятно, пытается создать картинку угрозы для Украины. Россияне стремятся, чтобы украинские силы были сосредоточены на Севере и уменьшили свое количество на Востоке и на Юге.

Впоследствии самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь никому не может угрожать, ведь знает, кто им "противостоит" и добавил, что развязывать конфликт на Западе – не в его интересах.

Вскоре белорусский диктатор Лукашенко дал интервью информационному агентству Associated Press, в котором заявил, что Беларусь "не намерена участвовать в специальной операции вооруженных сил Российской Федерации в Украине".

Вас это может заинтересовать – Лукашенко заявил, что "Пусть Запад спит спокойно": смотрите видео