Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 13 березня, повідомляє 24 Канал.
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Ворог вночі атакував дронами Київ
Повітряна тривога в столиці вночі лунала протягом 3 годин 1 хвилини — з 23:39 до 02:41.
На підступах до столиці було зафіксовано 18 ворожих БпЛА. 12 з них знищено засобами ППО, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір.
В КМВА вказали, що інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків – відсутня.
Росія здійснила масовані удари по Херсонщині: зафіксовано руйнування та загибель цивільної особи
12 березня в період із 22:40 до 23:03 російські війська завдали авіаударів 10 керованими авіабомбами по Херсонщині.
У Херсоні внаслідок влучання авіабомб пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає.
Вже 13 березня 2025 року, близько 00:50, окупаційні війська Росії здійснили артилерійський обстріл обласного центру. Унаслідок цього загинула 42-річна цивільна особа, яка перебувала у будівлі.
Також близько 06:00 окупанти вкотре скинули вибухівку з дрона на цивільне авто, внаслідок чого постраждав 60-річний чоловік.
Після російських обстрілів частина Херсонської громади лишилася без світла
"Окупанти частково позбавили електрики Корабельний і Центральний райони, а також Молодіжне, Надніпрянське, Інженерне, частково Зеленівку", – розповів начальник МВА Роман Мрочко.
За його словами, спеціалісти "Херсонобленерго" вивчають об'єми пошкоджень. Також проводяться обстеження мереж.
"Під час відновлювальних робіт можливі перебої з електропостачанням", – попередив чиновник.
Сьогодні вночі, 13 березня в Охтирській громаді три ворожих "Шахеда" впали на територію гаражного кооперативу.
Попередньо, люди не постраждали. Сталося загоряння близько 20 гаражів. Пожежу оперативно локалізовано пожежно-рятувальними підрозділами. Наслідки атаки росіян уточнюються.
Наслідки атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя
Під ранок росіяни атакували обласний центр "Шахедами". Попередньо, люди не постраждали. Є пошкодження приватного будинку та адмінбудівлі об’єкта критичної інфраструктури.
На місцях ударів працюють надзвичайні служби, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Ворог атакував дронами об'єкти критичної інфраструктури в кількох містах Дніпропетровщини
Росія атакувала безпілотниками об'єкти критичної інфраструктури в декількох містах Дніпропетровщини. В ОВА повідомили, що є займання.
Вибухи пролунали в Дніпрі.
Декілька хвилин перед цим стало відомо, що російська армія атакувала і Запорізьку область дронами-камікадзе вночі 13 березня.
В ніч на 13 березня російська окупаційна армія завдала масованих ударів по Херсону. Також ворожі війська атакували Одещину ударними безпілотниками.
Вибухи в Києві та області
Росія у ніч з 12 на 13 березня в черговий раз запустила по Україні дрони. Зокрема дрони атакували Київщину. Об 23:45 в ОВА повідомили про роботу ППО в області.
Вже близько 00:10 вибухи пролунали також у Києві. Про роботу сил ППО повідомив мер міста Віталій Кличко.