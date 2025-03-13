08:05, 13 березня

Повітряна тривога в столиці вночі лунала протягом 3 годин 1 хвилини — з 23:39 до 02:41.

На підступах до столиці було зафіксовано 18 ворожих БпЛА. 12 з них знищено засобами ППО, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

В КМВА вказали, що інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків – відсутня.