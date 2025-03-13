О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 13 марта, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Одновременно с Курщиной ситуация обострилась и на Донбассе: анализ боев и карта фронта от ISW
Враг ночью атаковал дронами Киев
Воздушная тревога в столице ночью звучала в течение 3 часов 1 минуты - с 23:39 до 02:41.
На подступах к столице было зафиксировано 18 вражеских БпЛА. 12 из них уничтожены средствами ПВО, остальные – локально потеряны или покинули воздушное пространство.
В КГВА указали, что информация о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков – отсутствует.
Россия осуществила массированные удары по Херсонщине: зафиксированы разрушения и гибель гражданского лица
12 марта в период с 22:40 до 23:03 российские войска нанесли авиаудары 10 управляемыми авиабомбами по Херсонской области.
В Херсоне в результате попадания авиабомб повреждены многоквартирные и частные дома. По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет.
Уже 13 марта 2025 года, около 00:50, оккупационные войска России осуществили артиллерийский обстрел областного центра. В результате погибла 42-летняя гражданская, которая находилась в здании.
Также около 06:00 оккупанты в очередной раз сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто, в результате чего пострадал 60-летний мужчина.
После российских обстрелов часть Херсонской громады осталась без света
"Оккупанты частично лишили электричества Корабельный и Центральный районы, а также Молодежное, Надднепрянское, Инженерное, частично Зеленовку", – рассказал начальник МВА Роман Мрочко.
По его словам, специалисты "Херсоноблэнерго" изучают объемы повреждений. Также проводятся обследования сетей.
"Во время восстановительных работ возможны перебои с электроснабжением", – предупредил чиновник.
Сегодня ночью, 13 марта в Ахтырской громаде три вражеских "Шахеда" упали на территорию гаражного кооператива.
Предварительно, люди не пострадали. Произошло возгорание около 20 гаражей. Пожар оперативно локализован пожарно-спасательными подразделениями. Последствия атаки россиян уточняются.
Последствия атаки вражеских БПЛА на Запорожье
Под утро россияне атаковали областной центр "Шахедами". Предварительно, люди не пострадали. Есть повреждения частного дома и админздания объекта критической инфраструктуры.
На местах ударов работают чрезвычайные службы, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Враг атаковал дронами объекты критической инфраструктуры в нескольких городах Днепропетровщины
Россия атаковала беспилотниками объекты критической инфраструктуры в нескольких городах Днепропетровщины. В ОВА сообщили, что есть возгорания.
Взрывы прогремели в Днепре.
Несколько минут перед этим стало известно, что российская армия атаковала Запорожскую область дронами-камикадзе ночью 13 марта.
В ночь на 13 марта российская оккупационная армия нанесла массированные удары по Херсону. Также вражеские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.
Взрывы в Киеве и области
Россия в ночь с 12 на 13 марта в очередной раз запустила по Украине дроны. В частности дроны атаковали Киевскую область. В 23:45 в ОВА сообщили о работе ПВО в области.
Уже около 00:10 взрывы прозвучали также в Киеве. О работе сил ПВО сообщил мэр города Виталий Кличко.