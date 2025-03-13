08:05, 13 марта

Воздушная тревога в столице ночью звучала в течение 3 часов 1 минуты - с 23:39 до 02:41.

На подступах к столице было зафиксировано 18 вражеских БпЛА. 12 из них уничтожены средствами ПВО, остальные – локально потеряны или покинули воздушное пространство.

В КГВА указали, что информация о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков – отсутствует.