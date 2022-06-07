В конце концов это никак не повлияет на какие-то армии Лукашенко. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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По его словам, не зря белорусскую армию очень часто называют "бумажной". У тамошних военных нет никакого боевого опыта.
Еще со времен Советского союза они "известны" только зачатками диверсионной деятельности, добавил специалист. Однако их навыки – устаревшие.
Белорусская армия не приспособлена к современной войне. Если говорить о боевом потенциале подразделений, готовых к каким-то военным действиям – их не более 20 батальоно-тактических групп,
– отметил Коваленко.
Это не то профессиональное качество этих БТГ, которое даже было у российских оккупантов, зашедших в феврале на территорию Украины с территории Беларуси. Армия Лукашенко – еще более низкого качества.
"Поэтому Лукашенко может и что-то планировать, но ресурса как человеческого, так и технического у него нет, чтобы увеличивать количество войск", - добавил эксперт.
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- Войска Беларуси якобы получили приказ наступать на Украину. Впрочем, военные решили не делать этого, мол, не понимают, почему ради амбиций двух диктаторов должны воевать против соседнего государства.
- В то же время Тихановская также подчеркнула, что белорусская армия не готова к войне – ни технически, ни морально. Впрочем, добавила, что есть пару тысяч человек, которые готовы, поскольку не понимают, что такое на самом деле война.
- Вместе с тем с территории Беларуси могут перебросить на Волынь диверсионно-разведывательные группы. Так кафиры хотят отвлечь и оттянуть украинские войска.