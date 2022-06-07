В конце концов это никак не повлияет на какие-то армии Лукашенко. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По его словам, не зря белорусскую армию очень часто называют "бумажной". У тамошних военных нет никакого боевого опыта.

Еще со времен Советского союза они "известны" только зачатками диверсионной деятельности, добавил специалист. Однако их навыки – устаревшие.

Белорусская армия не приспособлена к современной войне. Если говорить о боевом потенциале подразделений, готовых к каким-то военным действиям – их не более 20 батальоно-тактических групп,

– отметил Коваленко.

Это не то профессиональное качество этих БТГ, которое даже было у российских оккупантов, зашедших в феврале на территорию Украины с территории Беларуси. Армия Лукашенко – еще более низкого качества.

"Поэтому Лукашенко может и что-то планировать, но ресурса как человеческого, так и технического у него нет, чтобы увеличивать количество войск", - добавил эксперт.

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Справка. В минобороны Беларуси 7 июня заявили, что приступили к занятиям по боевой готовности. Они якобы отрабатывают меры по переводу армии из мирного на военное время . Сюда привлекли все категории местных военнослужащих: от небольших подразделений в органы военного управления.

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