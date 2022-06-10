Білорусь хоч офіційно і не бере участі у війні Росії проти України, але активно допомагає окупанту. Саме на території Білорусі були розміщені російські війська, які 24 лютого вторглися до України. І саме на територію Білорусі ці окупанти відступали, коли зазнали поразки у боях за українську столицю.

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Але на цьому роль Білорусі не закінчилася. Саме звідти продовжуються ракетні обстріли України. В ніч на 9 червня з території Білорусі літаки ракетами обстріляли Житомирську область. Тоді одна з ракет влучила в багатоповерхівку в Новоград-Волинському.

Зараз ситуація на кордоні між Україною та Білоруссю залишається напруженою. Але під контролем українських прикордонників. По це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє 24 канал.

"Ми постійно відслідковуємо те, що відбувається на кордонні з Білоруссю, щоб бути готових до будь-якого розвитку ситуації на цьому напрямку", – запевнив Андрій Демченко.

Він також додав, що прикордонники, ЗСУ та інші сили сектору безпеки та оборони посилили цей напрямок.

"Ми робимо все необхідне для того, щоб цей напрямок був укріплений. Проводяться необхідні фортифікаційні заходи. Особливо на можливих напрямках, де у разі, якщо білорус спробує, підтримуючи агресію Російської Федерації, здійснити вторгнення на нашу територію", – розповів Андрій Демченко.

Речник Держприкордонслужби також підтвердив інформацію, що білоруські війська проводять заходи з посилення кордону з Україною. А також використовують системи радіоелектронної боротьби у прикордонних регіонах. Окрім того, для недопущення викриття позицій та місць розміщення військової техніки, місцевому населенню в Білорусі заборонили відвідувати ліси в прикордонних районах.

Небезпека обстрілів з території Білорусі залишається

Андрій Демченко також наголосив, що небезпека обстрілів з території Білорусі залишається. Адже Росія і далі зберігає велику кількість необхідної техніки для цього в цій країні. Мова йде як про авіацію, так і ракетні комплекси.

Варто відзначити, що з Білоруссю Україна межує в Сумській області. Цей регіон під щоденним ракетним обстрілом окупантів. Але всі обстріли здійснюються з території Росії.

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