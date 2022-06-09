Про це 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак. Україна постійно стежить за ситуацією на кордоні з Білоруссю.

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"Класичний військовий догмат радянського зразка базується на постулаті – "раптовість". Цього ключового постулату у Білорусі немає взагалі. Він був у лютому, на початку березня. Тоді українці були б здивовані, що зайшли білоруси", – зазначив ексспівробітник СБУ.

Однак після більше ніж 3 місяців повномасштабної війни Збройні Сили України готові до будь-якого розвитку подій.

Чому Лукашенко маневрує

На думку Ступака, теперішні маневри на кордоні з боку Білорусі спрямовані на те, аби відтягувати українські війська від тих місць, де вони потрібні найбільше – на Півдні та Сході держави.

Лукашенко намагається відтягнути наші сили. Ми постійно зосереджуємо увагу на білоруський кордон. Ті сили, які ми зараз могли б використати на Сході та Півдні, зараз сидять там,

– зауважив ексспівробітник СБУ.

Загроза з боку Білорусі: що відомо

Володимир Зеленський 6 червня заявив, що ризики повторного вторгнення з боку Білорусі поки мінімальні. Проте Україна готується до різних сценаріїв розвитку подій.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Росія вже давно окупувала територію Білорусі. Зважаючи на це, Москва може у будь-який час ухвалити певне рішення щодо України.

У Генштабі ЗСУ 8 червня повідомили, що згідно з планом проведення перевірки, до 11 червня 2022 року в збройних силах Білорусі відпрацьовуватимуть створення ударних угруповань на одному з напрямків та перевірятимуть готовність транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів.

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомив, що з території Білорусі можуть перекинути на Волинь диверсійно-розвідувальні групи. Так окупанти хочуть відвернути увагу та відтягнути українські війська.

Олександр Лукашенко хоче ледь не вдвічі збільшити свою армію – з 45 до 80 тисяч. Втім, на думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, це ніяк не вплине на якісь білоруської армії.

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