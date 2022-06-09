Об этом 24 канала рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак . Украина постоянно следит за ситуацией на границе с Беларусью.

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"Классический военный догмат советского образца базируется на постулате – "внезапность". Этого ключевого постулата в Беларуси нет вообще. Он был в феврале, в начале марта. Тогда украинцы были бы удивлены, что вошли белорусы", – отметил экс-сотрудник СБУ.

Однако после более 3 месяцев полномасштабной войны Вооруженные Силы Украины готовы к любому развитию событий.

Почему Лукашенко маневрирует

По мнению Ступака, нынешние маневры на границе со стороны Беларуси направлены на то, чтобы оттягивать украинские войска от тех мест, где они нужны больше всего – на Юге и Востоке государства.

Лукашенко пытается оттянуть наши силы. Мы постоянно сосредотачиваем внимание на белорусской границе. Те силы, которые мы могли бы сейчас использовать на Востоке и Юге, сейчас сидят там,

– заметил экс-сотрудник СБУ.

Угроза со стороны Белоруссии: что известно

Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси пока минимальны. Однако Украина готовится к разным сценариям развития событий.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова , Россия уже давно оккупировала территорию Беларуси. Учитывая это, Москва может в любое время принять определенное решение по Украине.

В Генштабе ВСУ 8 июня сообщили, что согласно плану проведения проверки до 11 июня 2022 года в вооруженных силах Беларуси будут отрабатывать создание ударных группировок на одном из направлений и будут проверять готовность транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений.

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сообщил , что с территории Беларуси могут перебросить на Волынь диверсионно-разведывательные группы. Так оккупанты хотят отвлечь внимание и оттянуть украинские войска.

Александр Лукашенко хочет чуть ли не вдвое увеличить свою армию – с 45 до 80 тысяч. Впрочем, по мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко , это никак не повлияет на какие-либо белорусские армии.

Ступак объяснил маневры Лукашенко у границы: смотрите видео