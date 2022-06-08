За ситуацией на белорусских границах внимательно следит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Там сейчас проходит плановая проверка.

Лукашенко хочет почти вдвое увеличить армию: изменит ли это качество белорусских военных

Создание ударных группировок

На опасность из Беларуси больше всего подпадают Волынское и Полесское направления. Там у белорусских военных по плану проходит проверка.

Генштаб сообщил, что до 11 июня 2022 г. в вооруженных силах республики Беларусь отрабатывают вопросы создания ударных группировок на одном из направлений. Также проверяют готовность транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений.

Возможно ли наступление из Беларуси

Глава Кабинета представителей белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Валерий Ковалевский рассказывал, что Лукашенко – антиукраинский политик, который сделает выбор в пользу России еще не раз. По его словам, нынешние маневры на границе со стороны Беларуси направлены на то, чтобы оттягивать украинские войска от тех мест, где они нужны больше всего – на Юге и Востоке государства. Это также помощь Путину.

Советник главы министра внутренних дел Виктор Андрусив предполагал, что с территории Беларуси могут перебросить на Волынь диверсионно-разведывательные группы. Так кафиры хотят отвлечь и оттянуть украинские войска. По информации Генерального штаба, говорится о примерно 3 батальонных тактических группах, но нельзя сказать, что они могут повторить вторжение в Украину. Он призвал всех жителей быть внимательными. Эти ВРГ могут войти на территорию Волынской области.

Также есть и российская опасность для Севера. Ведь Россия продолжает удерживать в своих приграничных районах напротив Черниговской и Сумской областей подразделения вооруженных сил. Таким образом, она демонстрирует свое присутствие. Пограничники подчеркивают, что это для того, чтобы сковывать наши силы там и не давать им идти на помощь на восток. Кроме этого, пограничники часто обстреливают.

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