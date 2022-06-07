Об этом сказал 7 июня представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Он отметил, что захватчики пытаются сковывать силы наших подразделений обороны.

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"По информации Генерального штаба, говорится о примерно 3 батальонных тактических группах. И одновременно мы не отмечаем формирование врагом ударной группировки, которая могла бы повторить вторжение на территорию Украины", – сказал Демченко.

Готовят по гражданской инфраструктуре

Спикер подчеркнул, что Россия не прекращает обстреливать территорию территории Черниговщины и Сумщины. Такие действия несут угрозу не только военнослужащим, но и мирному населению, проживающему на пограничных.

В частности, сегодня после 5 часов утра из калибра 120 миллиметров и ствольной артиллерии враг вел обстрелы со стороны населенного пункта Зерново Брянской области. В результате обстрела есть разрушение жилых и хозяйственных сооружений в одном из населенных пунктов на Сумщине,

– сказал Демченко.

Постоянно обстреливают

По словам спикера, в целом противник ведет фактически ежедневный огонь из артиллерии и авиации, минометов и стрелкового оружия. Также фиксируется и сброс взрывчатых предметов и устройств с беспилотников. Они также используются для ведения разведки в украинском пограничном.

"Отмечу, что за последние 6 дней зафиксировали более 70 обстрелов этих территорий. Более 50 из которых это была артиллерия, остальные из стрелкового оружия и авиации", - рассказал он.

Что происходит на границе с Беларусью

Что касается границы с Беларусью, то здесь существенных изменений нет. Подразделения ее вооруженных сил продолжают выполнять задачи усиления границы с Украиной.

"Сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства", – сказал Демченко.

Он заверил, что пограничники вместе со всеми силами безопасности и обороны Украины принимают все необходимые меры, чтобы сохранять порядок на этих участках.

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