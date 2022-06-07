Про це сказав 7 червня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.Він зазначив, що загарбники намагаються сковувати сил наших підрозділів сил оборони.

До теми Окупанти вранці обстріляли з мінометів і артилерії Сумщину: пошкоджено будинки та електролінію

"За інформацією Генерального штабу, мовиться про приблизно 3 батальйонні тактичні групи. І одночасно ми не відзначаємо формування ворогом ударного угруповання, яке могло б повторити вторгнення на територію України", – сказав Демченко.

Гатять по цивільній інфраструктурі

Речник наголосив, що Росія не припиняє обстрілювати територію території Чернігівщини та Сумщини. Такі дії несуть загрозу лише військовослужбовцям, а й мирному населенню, яке проживає на прикордонні.

Зокрема, й сьогодні після п'ятої години ранку з калібру 120 міліметрів та ствольної артилерії ворог він обстріл з боку населеного пункту Зернова Брянської області. Внаслідок обстрілу є руйнування житлових та господарських споруд в одному з населених пунктів на Сумщині,

– сказав Демченко.

Постійно обстрілюють

За словами речника, загалом противник веде фактично щоденний вогонь з артилерії та авіації, мінометів та стрілецької зброї. Також фіксується і скидання вибухових предметів та пристроїв з безпілотників. Їх також використовують для ведення розвідки в українському прикордонні.

"Зазначу, що за останні 6 днів зафіксували понад 70 обстрілів цих територій. Понад 50 з яких це була артилерія, решта зі стрілецької зброї та авіації", – розповів він.

Що відбувається на кордоні з Білоруссю

Щодо кордону з Білоруссю, то тут суттєвих змін немає. Підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення кордону з Україною.

"Зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по об'єктах нашої держави", – сказав Демченко.

Він запевнив, що прикордонники разом з усіма силами безпеки та оборони України вживають всіх необхідних заходів, щоб зберігати порядок на цих ділянках.

Зверніть увагу – чого боїться самопроголошений президент Білорусі: дивіться відео