Як повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, обстріл розпочався приблизно о 5 ранку.

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Загалом ворог здійснив 7 пострілів з міномета, а після цього відкрив артилерійський вогонь. Як наслідок – щонайменше 6 будинків, господарча споруда та гараж були пошкоджені. Спалахнули пожежі. Пошкоджена також і лінія електропередач.

Загалом, інформація щодо руйнувань уточнюється. Але загиблих та поранених серед місцевого населення немає.

У Держприкордонслужбі розповіли, що обстріл, попередньо, з мінометів калібру 120 міліметрів та ствольної артилерії вівся з боку села Зернове брянської області.

Обстріли Сумщини / Фото Дмитра Живицького та ДПСУ

Окупанти гатять по Сумщині

Область, яку раніше наші захисники звільнили від російських загарбників, тепер перебуває під щільним вогнем. 6 червня упродовж години окупанти тричі обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини.

По прикордонню Охтирського району ворог випустив 6 мін. Окрім того, на цій ділянці російський дрон скидав вибухові пристрої. Також, за даними Держприкордонслужби, по прикордонній території Сумського району випустили 17 мін.

За словами голови Сумської ОВА перші удари 6 червня трапилися ще о 9 години ранку. Прилетіло 4 снаряд, які випустили з мінометів по Великописарівській громаді.

Після 14 години росіяни наче сказилися: зі своєї сторони відкрили вогонь з мінометів по території Шалигінської громади. Близько 30 прильотів. Продовжився мінометний вогонь по території Великописарівської громади, 10 прильотів. А перед тим ворожий БПЛА скинув саморобний вибуховий пристрій,

– сказав голова ОВА.

Обстріли Сумщини фіксували і 5 червня. Як повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, росіяни атакували область близько 4 ранку, під вогнем опинився Шосткинський район. Ворог не збирається йти в наступ, а просто сподівається завдати шкоди мирному населенню та цивільній інфраструктурі.

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