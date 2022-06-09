Про моторошний обстріл розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Він зазначив, що ракета влучила у будинок близько першої ночі 9 червня.
До теми Удар по Житомирщині та обстріли Харкова: як минула ніч у регіонах
У ніч на 9 червня російські війська поцілили ракетою у багатоповерхівку в Новоград-Волинський, що на Житомирщині. На місці працюють екстрені служби, інформації про постраждалих та жертв поки немає.
Джерело:Житомирська ОВА
Про моторошний обстріл розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Він зазначив, що ракета влучила у будинок близько першої ночі 9 червня.
До теми Удар по Житомирщині та обстріли Харкова: як минула ніч у регіонах