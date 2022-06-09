Про моторошний обстріл розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Він зазначив, що ракета влучила у будинок близько першої ночі 9 червня.

До теми Удар по Житомирщині та обстріли Харкова: як минула ніч у регіонах