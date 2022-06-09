Обстріл міста відбувся ввечері 8 червня – на 105 день війни, яку Росія почала проти України. Про це повідомили ЗМІ, проте офіційної інформації поки що влада не повідомила.

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У Харкові знову вибухи та пожежа

Пізно ввечері 8 червня пролунало два потужних вибухи,

– мовиться у повідомленні.

Також ЗМІ пишуть, що вибухи було чутно у різних районах міста. Окрім того, у телеграмах російського Бєлгорода повідомили, що звідти запускали ракети. Попередньо відомо, що:

о 23:01 стався перший вибух;

другий же прогримів невдовзі після першого;

під обстріл потрапила територія на заході міста.

За даними преси, очевидці повідомляють про пожежу. Проте офіційної інформації щодо цього поки що немає.

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