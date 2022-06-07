Зокрема через атаки ворога руйнуються заклади харчування. У 24 каналу з'явились ексклюзивні кадри руйнації піцерії в Харкові.

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Закладу практично більше немає

Заклад тимчасово закрили від початку повномасштабного вторгнення Росії, із 24 лютого. Харків'яни сподівалися на відкриття кафе. Однак, на жаль, тепер його треба лише зносити та відбудовувати.

Керівник піцерії показав наслідки обстрілу окупантами: дивіться відео 24 каналу

Жахаючі наслідки "русского міра"

Керівник піцерії Дем'ян показав наслідки "русского міра". Він провів екскурсію колишнім студентським кафе, зокрема тим, що від нього залишилось.

Найменше від обстрілів постраждав склад – лише він майже повністю вцілів зі всіх приміщень. Набагато більше зруйнувалася зала – вікон майже не залишилось, а витяжку вибило.

На кухні було основне обладнання, зокрема холодильники та мікрохвильовки. Саме там було все найцінніше,

– поділився керівник.

Від кабінету, де зазвичай сидів керівник закладу, взагалі нічого не залишилося. Тепер замість просторого приміщення – там величезна діра.



Замість кабінету керівника залишилась тільки діра / Скриншот з відео 24 каналу

Чи є постраждалі

Оскільки заклад був зачинений від лютого, то в ньому ніхто не працював. В момент обстрілу закладу харчування там не було людей, тому, на щастя, про постраждалих невідомо.

Зверніть увагу! Нашу кореспондентку з Харкова Анну Черненко нагородили орденом "За заслуги" третього ступеня. Саме вона регулярно показує реальну ситуацію в місті.

Що залишилося від піцерії після обстрілу / Скриншоти з відео 24 каналу

Обстріли Харківщини: остання актуальна інформація

У Харкові досі стабільно неспокійно. Сьогодні, 7 червня, російські військові обстріляли Київський та Слобідський райони міста з реактивних систем залпового вогню.

Відомо, що ворожий снаряд потрапив у приватний будинок. Внаслідок цього почалось загоряння, постраждала жінка.

Також відомо про поранену в Харкові 70-річну жінку та 52-річного чоловіка, якого витягнули з-під завалів.

Окрім цього, загарбники обстрілювали Чугуївський, Богодухівський, Красноградський, Лозівський та Золочівський райони області.

Потрапив противник у житлові будинки, господарські об'єкти, критичну інфраструктуру та приватні підприємства. Загалом за добу, станом на 7 червня 11:00 було відомо про 2 загиблих та 7 поранених в регіоні.

Яка ситуація в Харкові та області: дивіться відео