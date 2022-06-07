Російські загарбники намагаються наступати в напрямку Довгенького та Долини. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 7 червня.

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Ворог відновлює наступ на Ізюм, але має втрати

В районі Ізюма продовжуються спроби наступу в напрямку Довгеньке та Долина. Наші захисники тримають позиції та надають ворогу адекватну відсіч. Ворог зазнає великих втрат у живій силі та техніці.

Загалом на лінії зіткнення в Харківській області тривають бойові дії. На цьому напрямку російські окупанти зосереджують основні зусилля на обороні. Вони проводять дистанційне мінування місцевості.

Ситуація у Харківській області

Минула доба 6 травня на Харківщині була досить важкою. Ворог обстрілював Київський район Харкова та Харківський, Чугуївський, Богодухівський, Красноградський та Лозівський райони області з реактивних систем залпового вогню.

У Харкові пошкоджень зазнала інфраструктура Київського району. Вночі внаслідок влучання снаряда росіян сталася пожежа в одному з приватних будинків. Внаслідок займання постраждав 52-річний чоловік. Рятувальники витягнули його з-під завалів. Поранення зазнала також 70-річна жінка. Загалом в Харкові постраждали 3 людини.

В області російські загарбники обстрілюють житлові будинки, господарські об'єкти, критичну інфраструктуру. Зокрема, в Дергачах окупанти вдарили по приватному підприємству. Там сталася пожежа.

У Слобожанському Красноградського району внаслідок обстрілу знищені понад 20 автомобілів. Окрім того, на Харківщині через постійні атаки горять ліси та трава.

Загалом за минулу добу в області зафіксували 2 загиблих, 7 поранених. У Дергачах – 1 людина загинула, 2 мають поранення. У селі Чорноглазівка Богодухівського району – 1 людина загинула. В Ізюмському районі – 1 поранений. В селі Уди Богодухівського району – теж 1 поранений.

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