В частности, из-за атак врага разрушаются заведения питания. В 24 канале появились эксклюзивные кадры разрушения пиццерии в Харькове.

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Заведения практически больше нет

Заведение временно было закрыто с начала полномасштабного вторжения России, с 24 февраля. Харьковчане надеялись на открытие кафе. Однако, к сожалению, теперь его нужно только сносить и восстанавливать.

Руководитель пиццерии показал последствия обстрела оккупантами: смотрите видео 24 канала

Ужасающие последствия "русского мира"

Руководитель пиццерии Демьян показал последствия "русского мира". Он провел экскурсию по бывшему студенческому кафе, в частности тем, что от него осталось.

Меньше всего от обстрелов пострадал состав – только он почти полностью уцелел из всех помещений. Гораздо больше разрушился зал – окон почти не осталось, а вытяжку выбило.

На кухне было основное оборудование, в том числе холодильники и микроволновки. Там было все самое ценное,

– поделился руководитель.

От кабинета, где обычно сидел руководитель заведения, вообще ничего не осталось. Теперь вместо просторного помещения – там огромная дыра.



Вместо кабинета руководителя осталась только дыра / Скриншот из видео 24 канала

Есть ли пострадавшие

Поскольку заведение было закрыто с февраля, то в нем никто не работал. В момент обстрела заведения питания там не было людей, поэтому, к счастью, о пострадавших неизвестно.

Обратите внимание! Нашу корреспондентку из Харькова Анну Черненко наградили орденом "За заслуги" третьей степени. Именно он регулярно показывает реальную ситуацию в городе.

Что осталось от пиццерии после обстрела / Скриншоты из видео 24 канала

Обстрелы Харьковщины: последняя актуальная информация

В Харькове до сих пор стабильно неспокойно. Сегодня, 7 июня, российские военные обстреляли Киевский и Слободской районы города по реактивным системам залпового огня.

Известно, что вражеский снаряд попал в дом. В результате началось возгорание, пострадала женщина.

Также известно о раненой в Харькове 70-летней женщине и 52-летнем мужчине, которого вытащили из-под завалов.

Кроме того, захватчики обстреливали Чугуевский, Богодуховский, Красноградский, Лозовский и Золочевский районы области.

Попал противник в жилые дома, хозяйственные объекты, критическую инфраструктуру и частные предприятия. Всего за сутки, по состоянию на 7 июня, 11:00 было известно о 2 погибших и 7 раненых в регионе.

Какая ситуация в Харькове и области: смотрите видео