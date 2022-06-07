Сьогодні, 7 червня, російські нелюди знову обстріляли місто. Про це повідомив в ефірі національного марафону міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує 24 канал.

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У Харкові повідомили про вибухи

За словами Терехова, російські загарбники гатили по одному із житлових районів міста. Він повідомив, що внаслідок обстрілів є загиблий та поранені.

На жаль, одна людина, загинула. Також вже маємо інформацію про 3 поранених,

– заявив очільник міста.

Як зазначив Терехов, на місці вибухів зараз працюють рятувальники. Вони надають людям необхідну допомогу.

Обстріли міста не припиняються

Він наголосив, що обстріли Харкова не припиняються. Водночас додав, що зранку окупанти теж цілили по місту.

Російський агресор не дає Харкову спокою. Постійно тримає людей в напрузі,

– зауважив мер міста.

Харків продовжує жити

За словами Терехова, зараз Харків забезпечений харчами, працюють усі ринки, супермаркети та аптеки, які не вдалось зруйнувати окупантам. Також нормально функціонує громадський транспорт, усі станції метро.

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Крім того, він додав, що всі комунальні служби працюють. Відчинені деякі ресторани та кафе, тобто малий бізнес починає потихенько повертатися до звичайного життя.

"Харків живе, не дивлячись на таку напружену ситуацію, яка пов'язана з обстрілами окупантів. Звичайно, дуже прошу всіх бути обережними – під час повітряної тривоги спускатись у бомбосховища, зокрема можна використати станції метрополітену", – наголосив Терехов.

Ситуація на Харківщині: останні новини

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти продовжують наступ поблизу Ізюма в напрямку Довгенького та Долини. Утім, він зазначив. що загарбники зазнають великих втрат.

На тимчасово окупованій території Харківської області російські окупанти намагаються налагодити свою логістику. Про це свідчать знімки з супутника Planet Labs, на яких видно будівництво росіянами понтонно-залізничної переправи через річку Оскіл, на південь від селища Куп'янськ-Вузловий.

Протягом доби 5 червня російські загарбники цинічно обстріляли житлові будинки, авто та критичну інфраструктуру в Харківській області, також гатили по самому Харкові. Внаслідок обстрілів загинуло 3 мирних мешканців.

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