Сегодня, 7 июня, российские изверги снова обстреляли город. Об этом сообщил в эфире национального марафона городской голова Харькова Игорь Терехов, передает 24 канал.
Обратите внимание Студенческое кафе стало руиной: эксклюзивные кадры последствий обстрела Харькова
В Харькове сообщили о взрывах
По словам Терехова, российские захватчики били по одному из жилых районов города. Он сообщил, что в результате обстрелов погиб и ранен.
К сожалению, один человек погиб. Также уже есть информация о 3 раненых,
– заявил глава города.
Как отметил Терехов, на месте взрывов сейчас работают спасатели. Они оказывают людям необходимую помощь.
Обстрелы города не прекращаются
Он подчеркнул, что обстрелы Харькова не прекращаются. В то же время добавил, что утром кафиры тоже целили по городу.
Российский агрессор не дает покоя Харькову. Постоянно держит людей в напряжении,
– заметил мэр города.
Харьков продолжает жить
По словам Терехова, сейчас Харьков снабжен продовольствием, работают все рынки, супермаркеты и аптеки, которые не удалось разрушить оккупантам. Также нормально работает общественный транспорт, все станции метро.
Выпускники в Харькове станцевали вальс на руинах своей школы: эмоциональное видео
Он добавил, что все коммунальные службы работают. Открыты некоторые рестораны и кафе, то есть малый бизнес начинает потихоньку возвращаться к обычной жизни.
"Харьков живет, несмотря на такую напряженную ситуацию, которая связана с обстрелами кафиров. Конечно, очень прошу всех быть осторожными - во время воздушной тревоги спускаться в бомбоубежища, в частности, можно использовать станции метрополитена", - подчеркнул Терехов.
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские кафиры продолжают наступление близ Изюма в направлении Довгенького и Долины. Впрочем, он указал. что захватчики несут большие потери.
- На временно оккупированной территории Харьковской области российские кафиры пытаются наладить свою логистику. Об этом свидетельствуют снимки со спутника Planet Labs, на которых видно строительство россиянами понтонно-железнодорожной переправы через реку Оскол, к югу от поселка Купянск-Узловой.
- В течение суток 5 июня российские захватчики цинично обстреляли жилые дома, авто и критическую инфраструктуру в Харьковской области, также били по самому Харькову. В результате обстрелов погибли 3 мирных жителя.
Актуально – ужасающие кадры последствий обстрела Харькова: смотрите видео