Российские кафиры обстреляли не только область, но и сам город Харьков. Там, к счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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3 погибших и 10 раненых

В области повреждены жилые дома, общественные постройки, автомобили, объекты критической инфраструктуры. Всего в области в течение суток: 3 погибших и 10 раненых,

– говорится в сообщении.

В Балаклее Изюмского района погиб 1 человек и еще 7 – ранены. В Чугуеве – тоже 1 погибший, 1 раненый. В Черкасской Лозовой – 1 погибший, а в селе Слобожанское – 2 раненых.

Российские кафиры пытались атаковать позиции ВСУ на Изюмщине. Успехов враг не понес, поэтому вынужден был отступить, понеся потери.

На северном и северо-восточном направлении русские кафиры сосредоточили внимание на обороне. Украинские военные пытаются продвигаться вперед. Тем временем россияне продолжают обстреливать мирное население и жилые районы в целом. Кроме Изюмского района области они еще обстреляли Харьковский и Чугуевский районы.

Что касается ситуации в Харькове, то за сутки 5 июня захватчики обстреливали Салтовский и Слободской районы. Они били по инфраструктуре из реактивных систем залпового огня. Есть попадание в жилой дом. По предварительным данным, никто не пострадал.

Россияне беспощадно обстреливают Донбасс

Самая сложная ситуация остается на Донбассе. Российские кафиры сосредоточивают все свои усилия на том, чтобы не только захватить Донбасс и Луганщину, а полностью уничтожить их.

За сутки 6 июня россияне обстреляли 22 населенных пункта Донбасса . В результате погибли не менее 8 мирных жителей.

В результате обстрелов российских войск разрушены и повреждены 56 гражданских объектов, среди которых в основном есть жилые дома. В Авдеевке еще – здание больницы и два помещения скорой медицинской помощи.

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