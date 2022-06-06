Російські окупанти обстріляли не лише область, а й саме місто Харків. Там, на щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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3 загиблих та 10 поранених

В області пошкоджені житлові будинки, громадські будівлі, автомобілі, об‘єкти критичної інфраструктури. Загалом в області протягом доби: 3 загиблих та 10 поранених,

– мовиться в повідомленні.

У Балаклії Ізюмського району загинула 1 людина та ще 7 – поранені. У Чугуєві – теж 1 загиблий, 1 поранений. У Черкаській Лозовій – 1 загиблий, а в селі Слобожанське – 2 поранених.

Російські окупанти намагалися атакувати позиції ЗСУ на Ізюмщині. Успіхів ворог не зазнав, тому змушений був відступити, зазнавши втрат.

На північному та північно-східному напрямку російські окупанти зосередили увагу на обороні. Українські військові намагаються просуватися вперед. Тим часом росіяни продовжують обстрілювати мирне населення та житлові райони загалом. Окрім Ізюмського району області, вони ще обстріляли Харківський та Чугуївський райони.

Щ️одо ситуації в Харкові, то за добу 5 червня загарбники обстрілювали Салтівський та Слобідський райони. Вони гатили по інфраструктурі з реактивних систем залпового вогню. Є влучання в житловий будинок. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Росіяни нещадно обстрілюють Донбас

Найскладнішою ситуація залишається на Донбасі. Російські окупанти зосереджують всі свої зусилля на тому, щоб не лише захопити Донеччину та Луганщину, а повністю знищити їх.

За добу 6 червня росіяни обстріляли 22 населені пункти Донбасу. Як наслідок, загинули щонайменше 8 мирних жителів.

Внаслідок обстрілів російських військ зруйновані і пошкоджені 56 цивільних об'єктів, серед яких є здебільшого житлові будинки. В Авдіївці ще – будівля лікарні і два приміщення швидкої медичної допомоги.

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