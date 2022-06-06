Росіяни вбили 8 цивільних на Сході
На Сході ворог не припиняє обстрілів мирного населення. Про наслідки обстрілів повідомили в угрупованні Об'єднаних сил.
Увага Обстріл позицій ЗСУ біля Бахмута й наступ у Святогірськ: карта бойових дій станом на 6 червня
Ворог продовжує вбивати мирне населення українського Донбасу. Загинуло щонайменше 8 цивільних осіб, ще четверо людей поранено,
– йдеться у повідомленні військових.
Обстрілів зазнали: Авдіївка, Краматорськ, Нью-Йорк, Слов'янськ, Хромове, Дружківка, Часів Яр (Донецька область), Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Білогорівка, Золоте, Гірське, Комишуваха, Тошківка, Врубівка, Устинівка, Сиротине, Миколаївка, Метьолкіне (Луганська область).
Внаслідок обстрілів російські війська зруйнували і пошкодили 56 цивільних об'єктів, серед них:
- 40 житлових будинків, будівля лікарні і два приміщення швидкої медичної допомоги (Авдіївка),
- Будинок техніки і громадська приймальня цивільно-військового співробітництва (Лисичанськ),
- ангари і сільськогосподарська техніка підприємства "Ілюс" (Хромове),
- комбікормовий завод і трансформатор електромережі (Слов’янськ),
- водогін (Часів Яр),
- гаражі, автомобілі.
Не усі місцеві погоджуються на евакуацію
Піротехніки підрозділів ДСНС, які входять до складу угруповання Об’єднаних сил, виявили та знешкодили 10 вибухонебезпечних предметів у Покровському і Волноваському районах, у містах Слов'янськ і Лисичанськ.
За минулу добу з районів ведення бойових дій рятувальники евакуювали 1491 людину.
Яка ситуація на фронті на східних напрямках
- Протягом 5 червня Збройні Сили України відбили 7 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках.
- На Донецькому напрямку підрозділи російської армії обстрілюють позицій українських військ вздовж всієї лінії зіткнення. Росіяни завдали ракетно-авіаційних ударів по Слов'янську, Лисичанську та Оріховому.
- Не припиняються обстріли на Луганщині. Зокрема, ситуація погіршилась у Сєвєродонецьку – контрнаступ Збройних сил зупинено. Захисники зосередилися на утриманні позицій в промзоні.
- Траса, яка з'єднує Сєвєродонецьк і Лисичанськ з Донецькою областю, росіянами не контролюється, але вони стабільно прострілюють її.
Зверніть увагу – Інститут вивчення війни вважає, що контрнаступ ЗСУ у Слов'янську вказує на ослаблення росіян: дивитись відео