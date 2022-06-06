Найбільш напруженою ситуація залишається на Сході нашої держави. Окупанти за підтримки артилерії наступають на Слов'янському та Лиманському напрямках

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Актуальна інформація про ситуацію на фронті станом на 5 червня

На Слов'янському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на продовженні наступальних дій в напрямку Слов'янська. Окупанти з артилерії різного калібру обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька.

На Донецькому напрямку підрозділи російської армії обстрілюють позицій українських військ вздовж всієї лінії зіткнення. Росіяни завдали ракетно-авіаційних ударів по Слов'янську, Лисичанську та Оріховому.

На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник веде наступальні дії в районі Святогірська. Також загарбники ведуть штурмові дії у напрямку населених пунктів Щурове та Старий Караван. І там, і там тривають бойові дії.



Карта бойових дій станом на 6 червня / Скриншот

Росіяни обстріляли українські війська на Сєвєродонецькому напрямку

На Сєвєродонецькому напрямку ситуація продовжує залишатися складною. Ворог обстрілював українські війська з мінометів та артилерійських систем різного типу. Унаслідок обстрілів постраждала й цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Метьолкіно, Борівське, Устинівка, Тошківка та інших. Окупанти продовжують штурмувати Сєверодонецьк, однак ЗСУ зачистили половину міста від окупантів.

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На Бахмутському напрямку противник вів обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти. Ворог застосував штурмову та армійську авіацію для авіаударів неподалік Бахмута та Берестового.

Російські військові вели штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка. Окупанти не мали успіху та зазнали значних втрат. Однак бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Разом з тим, війська агресора обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Новобахмутівки, Кам'янки, Авдіївки, Микільського, Золотої Ниви та Полтавки.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. У прикордонних районах діють окремі підрозділи противника, мета яких – демонстрації присутності. Російські підрозділи здійснюють обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів Чернігівської та Сумської областей України.

На Слобожанському напрямку противник продовжує обстріли підрозділів Сил оборони із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. З метою підтримки наступальних дій ворог посилено відновлює транспортну інфраструктуру та наводить понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях.

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Росіяни намагаються стримати ЗСУ на Харківському напрямку

На Харківському напрямку окупанти ведуть активну оборону, основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. З метою підвищення стійкості оборони ворог проводить додаткові заходи з інженерно-фортифікаційного обладнання позицій. Для сковування дій Сил оборони веде інтенсивні артилерійські і мінометні обстріли наших позицій. Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Базилівка, Кутузівка та Петрівське.

Це важливо. Пізно ввечері 5 червня збройні сили Росії обстріляли Харків. Окупанти понад пів години безперервно обстрілювали Харків з артилерії.

На Південнобузькому напрямку з метою сковування наших військ, окупанти здійснювали обстріли із артилерії різного калібру в районах населених пунктів Таврійське, Нова Зоря, Степова Долина, Новомиколаївка та Кобзарці.

Ворог продовжує інженерне обладнання позицій в районах Шевченівки, Ольгіного та інших населених пунктів.

ЗСУ відбили 7 атак ворога

Протягом 5 червня Збройні Сили України відбили 7 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках.

Унаслідок цього знищено:

4 танки;

3 артилерійських системи;

8 бойових броньованих машин;

3 одиниці автомобільної техніки.

Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат.

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