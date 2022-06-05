У Харкові загроза артобстрілу
Містяни повідомляють про вибухи на півночі та сході міста. Також вибухи лунають у районі Нових будинків.
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О 21:38 журналісти Суспільного повідомили, що в Харкові та Харківській громаді є загроза артобстрілу з боку російських військових.
Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що росіяни знову обстрілюють житлові райони. Синєгубов закликав харків'ян перебувати в укриттях, щоб врятуватися від вогню ворога.
У Харкові тривога та загроза ракетного удару
- Близько 20:50 повідомлялося про звуки вибухів у Харкові.
- У місті та Харківській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.