Внаслідок атаки постраждалих немає. Повідомляють, що люди, які перебували на території аеродрому встигли сховатись.

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Проте два пошкоджених ангари були зруйновані повністю, а разом з ними і вся авіаційна техніка, а це легкі спортивні і тренувальні літаки,

– йдеться в повідомленні.

Керівник Харківського аероклубу Сергій Філатов зауважив, що публікуючи фото з наслідками попереднього нападу, сподівався, що ворог побачить, що жодної військової техніки на аеродромі не було і немає. Однак, це не зупинило ворога атакувати аеродром втретє.

Найстаріший ангар повністю зруйновано

Відтак, росіяни зруйнували найбільший і найстаріший ангар, побудований у 60-х роках минулого століття.

Ангару, який знаходився поруч, також більше немає. Літаки, які підіймалися в небо в ознайомлювальні, туристичні та навчальні польоти, використовувалися приватними пілотами для повітряних мандрів, знищені,

– додали у пресслужбі аеродрому.

Аероклуб вкотре наголосив, що на території аеродрому жодних військових літаків або гелікоптерів, чи іншої військової техніки немає і не було.

Наслідки обстрілу: ангар повністю зруйновано / Фото Харківський аероклуб

Коротко про ситуацію на Харківщині

Харківська область залишається важливим плацдармом для наступу російської армії. Ворог обстрілює міста та села в цьому регіоні та планує подальші наступи.

Внаслідок російських обстрілів за добу 2 червня на Харківщині загинула одна людина, а ще 7 – постраждали. Крім того, окупанти пошкодили житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди та ангар з зерном.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку ворог намагається утримати займані рубежі та не допустити просування підрозділів Сил оборони.

Водночас російська армія просунулась на південний схід від Ізюма, захопивши населений пункт Пасіка і повернувши під свій контроль Довгеньке.

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