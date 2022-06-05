Безліч будівель не підлягають відновленню – люди залишилися без житла та майна. Про те, що відбувалося у Харкові у найбільш запеклі дні війни та як місто виглядає зараз – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів житель Північної Салтівки.
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"Куди сюди повертатися і що тут буде?"
Перші випадки руйнувань в районі трапилися 25 лютого. Місцевий мешканець Володимир вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії відвідав власну домівку, щоб забрати речі, які уціліли. Чоловік розповів, що вікон ніде немає, рами повилітали.
Це просто жах. Це вже все. Я думаю, що цей дім ніхто вже відновлювати не буде – скрізь діри. Куди сюди повертатися і що тут буде? Довкола будинки в такому ж стані. Став безпритульним в 50 років. Жити нема де. Працював у Харкові. Роботи також немає,
– зауважив Володимир.
Північна Салтівка, Харків / Фото Аліни Туришин, 24 канал:
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