Про це свідчить телефонна розмова окупантів, яку перехопили працівники СБУ.

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Судячи з розмови, що це вже не перший подібний випадок у цьому полку.

Знову бунт, на*уй! Як я зрозумів, особовий склад… весь. Практично весь!,

– розповідає своїм командирам окупант, який воює на Сході України.

Цікаво, що для того, аби приборкати попередній підрозділ «бунтівників», їх «посадили в підвал». Проте, схоже, що це не допомогло.

Слухайте запис розмови окупантів, які відмовляються йти в наступ:



В СБУ додали, що якщо окупантів таки змусять йти у наступ, то вони можуть здатися в полон і зберегти життя. Для цього є спеціальна гаряча телефонна лінія – 2402 (працює як для російських, так і для українських номерів).