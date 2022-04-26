Про це розповів мобілізований чоловік з окупованої квазіреспубліки у Донецьку. Його розмову з матір'ю перехопили фахівці Служби безпеки України.

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Спочатку наших просто кидали наперед. З іншої роти. Їх мертвими привезли. На броню стрибає та поїхали на зачистку села. А там завжди чекають і стріляють у*ропи. Сьогодні люди почали відмовлятись. Росіяни відмовилися, наші відмовилися, але луганці поїхали,

– розповів окупант.

Він зізнався, що відмовився іти у наступ під Ізюмом, бо не хоче бути гарматним м'ясом.

Ворожий військовий сказав матері, що його місія – вижити. Він також розповів їй, що Росія залишає після себе лише руїни, а 9 травня ніякої перемоги для Кремля не буде.

Дивіться відео розмови мобілізованого з Донецька з матір'ю:



Карта бойових дій в Україні / Liveuamap

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