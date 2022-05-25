Про це повідомив мер Лозової Сергій Зеленський. Міський голова наголосив, що наземної загрози для міста немає.

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Загроза ракетних ударів зберігається

Сергій Зеленський зазначив, що для Лозівської територіальної громади день, який минув, був складним через ворожі ракетні обстріли.

Сьогодні (24 травня – 24 канал) доволі таки складний був день. Нашу територіальну громаду обстріляли ракетами. Слава Богу, без руйнувань та жертв,

– повідомив мер Лозової.

Мер міста наголосив, що наземної загрози для Лозівської громади немає, однак загроза ракетних атак досі зберігається. Сергій Зеленський наголосив: Лозова – це Україна.

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Останні новини з Харківщини

У Головному управлінні ДСНС у Харківській області повідомили, що під час гасіння пожежі один із рятувальників потрапив під ворожий обстріл. Через це рятувальник зазнав поранень і зараз перебуває у лікарні. На щастя, зараз його життю нічого не загрожує.

Лише за добу 23 травня унаслідок російських атак у Харкові постраждали щонайменше 5 людей. Окупанти обстрілювали міста Мерефа та Дергачі. Крім того, від ворожого вогню постраждали населені пункти в Ізюмському та Лозівському районах області.

Унаслідок цих атак постраждала одна людина у Харкові, одна у Дергачівському районі, двоє у селі Гусарівка Ізюмського району, одна людина у селищі Близнюки у Лозівському районі.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що російське командування ввело додаткові сили на північ Харківської області. Так окупанти намагаються не дати Збройним Силам України пройти на інший напрямок. Зокрема росіяни вводять додаткові сили на півночі Харківської області, щоб не пропустити українські війська у бік Вовчанська.

23 травня Харків зазнав атаки зі сторони Росії. Однак за словами мера міста Ігора Терехова, це був не ракетний обстріл. Та не зважаючи на це, місто починають відновлювати. Варто зазначити, що українські воїни відбили російський наступ, тому окупанти відступили від Харкова і зосереджують свої сили на утриманні нових позицій.

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