Об этом сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский. Городской голова подчеркнул, что наземной угрозы для города нет.

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Угроза ракетных ударов сохраняется

Сергей Зеленский отметил, что для Лозовской территориальной общины прошедший день был сложным из-за вражеских ракетных обстрелов.

Сегодня (24 мая – 24 канал) довольно сложный был день. Нашу территориальную общину обстреляли ракетами. Слава Богу, без разрушений и жертв,

– сообщил мэр Лозовой.

Мэр города подчеркнул, что наземной угрозы для Лозовской общины нет, однако угроза ракетных атак сохраняется. Сергей Зеленский подчеркнул: Лозовая – это Украина.

Обращение мэра Лозовой Сергея Зеленского: смотрите видео

Последние новости из Харьковской области

В Главном управлении ГСЧС в Харьковской области сообщили, что во время тушения пожара один из спасателей попал под вражеский обстрел . Из-за этого спасатель получил ранения и сейчас находится в больнице. К счастью, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Только за сутки 23 мая в результате российских атак в Харькове пострадали по меньшей мере 5 человек . Оккупанты обстреливали города Мерефа и Дергачи. Кроме того, от вражеского огня пострадали населённые пункты в Изюмском и Лозовском районах области.

В результате этих атак пострадал один человек в Харькове, один в Дергачевском районе, двое в селе Гусаровка Изюмского района, один человек в поселке Близнецы в Лозовском районе.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что российское командование ввело дополнительные силы на север Харьковской области . Так кафиры пытаются не дать Вооруженным Силам Украины пройти на другое направление. В частности, россияне вводят дополнительные силы на севере Харьковской области, чтобы не пропустить украинские войска в сторону Волчанска.

23 мая Харьков подвергся атаке со стороны России. Однако, по словам мэра города Игоря Терехова, это был не ракетный обстрел. Но, несмотря на это, город начинают восстанавливать. Следует отметить, что украинские воины отразили российское наступление, поэтому оккупанты отступили от Харькова и сосредотачивают свои силы на удержании новых позиций.

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